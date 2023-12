Türkiye Görme Engelliler Derneği Konya Şube Başkanı Mustafa Karaca da eğitimler sayesinde kendilerini daha iyi hissettiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Toplu taşıma bizler için çok çok önemli. Şahsi aracımızı kullanamadığımız için her yere toplu taşıma imkanlarıyla gidiyoruz. Otobüslerin yenilenmesi ve engelli bireylerin kullanımına uygun olması, sefer ağının geniş olması güzel. Hemen hemen her mahalleye, her noktaya toplu taşıma araçları mevcut. Bu da Konya'mız için güzel, gerçekten çok gelişmiş bir ulaşım ağı var. Şoförler duyarlı, şimdiye kadar olumsuz bir durumla karşılaşmadım. Eğitim sayesinde daha iyi anlaşılmak mutluluk veriyor. Sayın Başkanımıza öncelikle saygılarımızı sunuyoruz. Biliyoruz ki yapılması gereken daha çok şey var. Onun da yapacağı daha çok şey var. Hizmetlerini büyüterek, artırarak devam edeceğine inanıyoruz."