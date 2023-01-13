Otobüs fiyatlarına bu yıl zam yok!

HABERTURK.COM / AA

Birçok farklı açıdan ocak ayı zam ayı olarak nitelendirilebilir. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından asgari ücrete, memur maaşlarına ve emeklilere yapılacak zamlar da açıklandı. Elbette yalnızca maaşlara değil tüketime de enflasyon değerleri ölçüsünde zamlar geliyor. Ulaşım giderleri de bunların arasında önemli yer tutanlardan.

FAHİŞ ZAMLAR YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz yıl, döviz kurlarındaki oynak durum sebebiyle akaryakıt fiyatlarının artması, otoyol maliyetlerinin yükselmesi gibi birçok farklı nedenden otobüs taşımacılığı da ciddi zamlar yapmıştı. Hatta bayram dönemi öncesinde bir anda 200 TL’lik zamlar dahi görülmüş, bu da fırsatçılık olarak adlandırılmıştı. Şu anda ise 600-700 kadar çıkan otobüs fiyatları halen görülebiliyor. Hal böyle olunca 2023’te de zam olabileceği beklentisi vardı.

ZAM YOK AÇIKLAMASI GELDİ

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, yaz aylarından bu yana otobüs bilet fiyatlarında bir artış yapmadıklarını belirterek, "2023 yılı için yeni bir tarife beklentimiz yok, bilet fiyatları aynı kalacak" dedi.

“YOLCU SAYIMIZ ARTTI”

Covid-19 salgını nedeniyle 2020 yılında yüzde 50 kapasiteyle hizmet verdiklerini, vakaların azalmasıyla yüzde 100 kapasiteyle hizmete döndüklerini belirten Özcan, “Salgının hızında yaşanan azalmayla otobüs seferleri ve yolcu sayıları arttı. 2021 yılında artmaya başlayan seferler, 2022 yılında daha da yükseldi ve normale döndü. 2022 yılında bir önceki yıla göre sefer sayımız yüzde 15 artarak 427 bine yükseldi. Ayrıca yolcu sayımız da arttı" diye konuştu.

"MAZOTTA ÖTV İNDİRİMİ BEKLENTİMİZ VAR"

Özcan, firmalarının artan sefer ve yolcu sayısından memnun olduğunun altını çizerek, "2023 yılı biraz durgun başladı. Sömestr tatili, yaklaşan Ramazan ayı ve bayramı, yaz tatiliyle beraber bu sayının daha da artmasını bekliyoruz. Sefer sayımız azalmasına rağmen firmalarımız iyi para kazandı. Batıdaki firmalar doğudaki firmalara göre biraz daha fazla para kazandı. Yaz ayından beri bilet fiyatlarda bir artış yapmadık. Uzun zamandır fiyatlarımız sabit. 2023 yılı için yeni bir tarife beklentimiz yok, bilet fiyatları aynı kalacak. Mazotta fiyat iyi seviyede. Eğer fiyatları artırırsak yolcu da bulamayız. Uçak firmalarının indirim yaptığı dönemlerde biraz yolcularımız azalıyor. Sefer sayılarımız düşse de doluluk oranımız gayet iyi. Ama mazotta ÖTV indirimi beklentimiz var."

"OTOYOL FİYATLARINDAN MEMNUNUZ"

Birol Özcan, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, yeni yılda köprü ve otoyol fiyatlarının artırılmaması kararından çok memnunuz. Bu otobüs firmalarına olumlu yansıyacak” şeklinde konuştu.

Özcan, İstanbul'da belli saatlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden otobüs firmalarının geçişine izin verilmesini talep ettiklerini dile getirerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan böyle bir beklentimiz var. Belli saatlerde köprülerden geçişe izin verirseler çok mutlu oluruz. Özellikle yakın şehirlere yaptığımız seferler için bu çok iyi olacak" dedi.ü,

"USULSÜZ TAŞIMACILIK ZARAR VERİYOR"

Usulsüz şekilde minibüslerle taşımacılığının kendilerine zarar verdiğini vurgulayan Özcan, "Bu taşımacılığın biz önüne geçemiyoruz. Bunun önüne geçmek için bazı çalışmalarımız var. Beylikdüzü'nde ve Hadımköy'de bir durak yapmak istiyoruz. Özellikle Trakya'dan gelen yolcularımızın buraya gelmesini istiyoruz. Çünkü minibüsle taşımacılığıyla başa çıkmak mümkün değil. Usulsüz taşımacılığın önüne geçmemiz gerekiyor. Bunu yapan kişilere ya da araç sahiplerine ceza kesilmesi lazım” ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO