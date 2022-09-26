Otlukbeli Savaşı tarihi, nedenleri, sonuçları ve önemi

Osmanlı Devleti’ne Doğu Anadolu’nun ve doğu batı aksında uzanan ticaret yollarının kapılarını açan Otlukbeli Savaşı nerede yapıldı? İşte, tüm detaylar…
Otlukbeli Savaşı Kimler Arasında Olmuştur?
Sadece Anadolu’da değil tüm dünyada ,15. yüzyılın en büyük savaşlarından bir tanesi olarak ifade edilen Otlukbeli Savaşı; Fatih Sultan Mehmed önderliğindeki Osmanlı Devleti ile Uzun Hasan komutasındaki Akkoyunlular Devleti arasında yaşanmıştır. Sonuçları itibariyle Akkoyunlular için çöküşü başlatan bir mücadele olma özelliği de taşıyan Otlukbeli Savaşı tarihi, 11 Ağustos 1473’tür.
Otlukbeli Savaşı Tarihi
Osmanlı Devleti ile Akkoyunlular Devleti arasındaki çekişmeler Yıldırım Bayezid ile Timur arasında 1402 yılında gerçekleşen Ankara Savaşı’na dayanmaktadır. Osmanlı Devleti’ni yıkımın eşiğine getiren bu savaşta, Akkoyunlular hanedanı Timur’a açıktan destek vermiş ve bu durum da iki devlet arasındaki gerilimi had safhaya çıkartmıştır.
Akkoyunlular Devleti, Fatih Sultan Mehmed döneminde Osmanlı Devleti’nin doğudaki en güçlü rakibi konumuna gelmiştir. Ankara Savaşı öncesi Timur’un Anadolu’da yürüttüğü siyasete benzer bir siyaset güden Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan; Osmanlılar ile savaş halinde olan Venedik ile de diplomatik ilişkiler kurmaktan geri durmamıştır.
1463 – 1479 Osmanlı – Venedik savaşları devam ederken Uzun Hasan; yaklaşık 30 bin kişiden oluşan bir birliği Osmanlı topraklarına yollamış ve Tokat’ı yağmalatmıştı. Akkoyunluların Osmanlı toprakları üzerinde gerçekleştirdikleri bu harekâtların haberini alan Fatih sultan Mehmed de Akkoyunlular üzerine bir sefer gerçekleştirmeye karar vermiş ve sefer hazırlıklarına derhal başlamıştır.
Osmanlı Devleti tüm sefer hazırlıklarını 1473’ün Mart ayına gelindiğinde tamamlamıştır. Yaklaşık 100 bin kişilik ordusuyla Üsküdar’dan harekete geçen Fatih Sultan Mehmed, Sivas’a ulaştıktan sonra ordularına harp pozisyonu aldırmıştır. Harp pozisyonunda yürüyüşüne devam eden Osmanlı kuvvetleri Niksar’da ilk Akkoyunlu birlikleri ile karşılaşmış ve bu birlikleri mağlup etmiştir.
Yaşanan gelişmeler sonunda Uzun Hasan ve birlikleri geri çekilmiş ve Osmanlı ordusu da onları takip etmiş; en nihayetinde iki ordu tüm güçleriyle Otlukbeli’nde 1473 yılında karşı karşıya gelmişlerdir. Yaklaşık sekiz saat süren savaşın sonunda Uzun Hasan kaçmış ve Osmanlı Devleti büyük bir zafer elde etmiştir.
Otlukbeli Savaşı Nedenleri
1473 yılında gerçekleşen ve Osmanlı Devleti’nin galibiyetiyle sonuçlanan Otlukbeli Savaşı nedenleri şunlardır:
- Uzun Hasan önderliğinde Akkoyunlu Devleti’nin Venedik ile ittifak kurarak tüm Anadolu’ya hâkim olmak istemesi.
- Osmanlı Devleti Venedik ile savaştayken Uzun Hasan’a bağlı birliklerin Tokat’a gelerek kenti yağmalamaları.
Otlukbeli Savaşı Sonuçları
- Aldığı yenilgilin ardından Akkoyunlular Devleti yıkılma sürecine girmiştir.
- Osmanlı sınırları doğuda Fırat Nehri’ne kadar ulaşmıştır.
- Akkoyunlu tehdidinin ortadan kalmasıyla İpek Yolu güvence altına alınmıştır.
- Anadolu’daki siyasi birliğin Osmanlı Devleti lehine sağlanması adına çok önemli bir adım atılmıştır.
Otlukbeli Savaşı Önemi
Otlukbeli Savaşı önemi; bu savaşta kullanılan askeri teknolojiler ve harp taktiklerinden ileri gelmektedir. Osmanlı Devleti’nin sahip olduğu ateşli silahların belirleyici olduğu bu savaşta Osmanlı birlikleri tarihte ilk kez havan topu kullanmışlardır. Tüm bunların yanında doğudaki Akkoyunlu tehlikesinin ortadan kalması da Osmanlı Devleti’nin doğu sınırlarını güvence altına almıştır.
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