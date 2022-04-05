Otizmli Emin, topladığı atık kapakları sanata dönüştürüyor

Kırklareli'nde otizmli öğrenci Emin Tekke, topladığı 15 bin plastik şişe kapağından Atatürk silüetleri yaptı.
AA'nın haberine göre Pınarhisar ilçesi Sütlüce köyünde yaşayan Tekke, eğitim gördüğü Bilal Yapıcı Özel Eğitim Meslek Okulunda başlatılan 'Atıktan Sanata Özel Çocuklar Projesi' kapsamında 4 ay önce kapak toplamaya başladı.
Tekke, topladığı 15 bin kapakla, görsel sanatlar öğretmenleri Nurcan Dilden ve Ebru Savaş gözetiminde 5 farklı Atatürk silüeti yaptı.
Emin Tekke, bugüne kadar 15 bin atık kapak topladığını söyledi.
Köyde neredeyse atık kapak bırakmadığını anlatan Tekke, kapaklarla mozaik tekniğiyle Atatürk silüet ve portreleri yaptığını belirtti.
Kapaklarla çalışma yaparken kendini çok iyi hissettiğini anlatan Tekke, "Daha fazla silüet yapmak istiyorum" dedi.
"ÖĞRENCİLERİMİZİN ÜZERİNDEKİ GELİŞMELERİ GÖRDÜK"
Öğretmen Ebru Savaş ise projeyle atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırmayı ve otizmli öğrencilerin sanatla iç içe olmasını sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.
Atık kapaklarla mozaik sanatını kullanarak Atatürk silüetleri yaptıklarını anlatan Savaş, "Çalışmamız 4 ay sürdü. Geri dönüşüm ürünlerini sanata dönüştürdüğümüz için çok mutluyuz. Özellikle geri dönüşüm ürünlerini sanata dönüştüren öğrencilerimizin üzerindeki gelişmeleri gördük. Örneğin öğrencimiz Emin çok içine kapalıyken bugün kendini ifade edebilecek seviyeye geldi" diye konuştu.
Öğretmen Nurcan Dilden ise otizmli çocuklar üzerinde farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, onların hayata daha güzel bakmasını sağlamak ve atığın sanata dönüştürülebileceğini göstermek için projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.
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