YKS Üniversite tercih sonuçları ÖSYM tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Milyonlarca öğrenci iyi bir üniversitede okumak için iki oturumlu YKS'ye girdi. Sonuçların da açıklanmasının ardından YÖK Atlas ile tercih işlemleri yapıldı. Öte yandan hala tercih yapayan öğrenciler için tercih işlemi yarın sona eriyor. Peki, ÖSYM'den üniversite tercih sonuçları ile ilgili açıklama geldi mi? Ayrıntılar haberimizde...

YKS ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercih süresi 29 Temmuz'da sona erecek.Sınav sonuçların Ağustos'ta Kurban Bayramı'nda önce açıklanması bekleniyor. Tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz ÖSYM tarafından belirtilmedi.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Üniversite tercih sonuçları 29 temmuzda sona erecek. Yani henüz başvurusunu tamamlamamış adaylar için son bir gün. YKS tercihlerinin alınmasının ardından gözler sonuçların açıklanması için ÖSYM'ye çevrilecek. Ancak henüz ÖSYM üniversite tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurmadı. Ancak YKS tercih kılavuzunda, üniversite tercihlerinin 19 Ağustos'ta başlayacağı ifade ediliyor. Bu durumda YKS tercih sonuçlarının Kurban Bayramı'ndan önce ya da hemen sonrasında açıklanması gerekiyor. Kılavuzda YKS tercih sonuçları için şu ifadelere yer veriliyor:

"Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir"

ÜNİVERSİTE KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2019 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.