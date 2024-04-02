Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na yönelik heyecan ve hazırlık devam ederken, adaylar sınav tarihlerini öğrenmek için sabırsızlanıyor. ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, 2024 YKS'nin yapılacağı tarihler önemli bir gündem maddesi haline geldi. Bu yıl da adaylara ek bir fırsat sunulması, sınav sürecine ilişkin beklentileri artırdı. Öğrenciler, YKS tarihlerini ve detaylarını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2024 YKS ne zaman? İşte ayrıntılar...