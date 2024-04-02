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        Haberler Gündem ÖSYM YKS 2024 sınav tarihleri: YKS ne zaman? Üniversite sınavı YKS'ye kaç gün kaldı?

        Gözler ÖSYM üniversite sınavı tarihlerinde! YKS ne zaman?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) takvimi sorgulamaları başladı. Bu yıl, adayların mağduriyet yaşamaması adına ÖSYM, ikinci bir geç başvuru hakkı tanınmıştı. Geç başvuru süreci geçtiğimiz günlerde sona erdi. Üç oturumdan oluşan YKS için adayların dikkati, sınav tarihlerine yoğunlaşıyor. İşte 2024 YKS ile ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 20:11 Güncelleme: 02.04.2024 - 20:11
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        • 1

          Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na yönelik heyecan ve hazırlık devam ederken, adaylar sınav tarihlerini öğrenmek için sabırsızlanıyor. ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, 2024 YKS'nin yapılacağı tarihler önemli bir gündem maddesi haline geldi. Bu yıl da adaylara ek bir fırsat sunulması, sınav sürecine ilişkin beklentileri artırdı. Öğrenciler, YKS tarihlerini ve detaylarını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2024 YKS ne zaman? İşte ayrıntılar...

        • 2

          YKS 2. EK GEÇ BAŞVURU SÜRECİ SONA ERDİ

          YÖK'ten yapılan açıklamada, Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan ve yurt dışındaki üniversitelere kayıt olmak isteyen Türk öğrencilere YKS'ye girme şartı getiren yönetmelik dolayısıyla yeni düzenlemeye gidildi.

          Buna göre, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için ikinci geç başvuru hakkı tanınırken, başvuruların 25-28 Mart tarihleri arasında yapılabileceği bildirildi.

        • 3

          YKS NE ZAMAN?

          ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre üç basmak yani TYT AYT ve YDT'den oluşan YKS 2024 sınavları 8 - 9 Haziran tarihlerinde yapılacak.

        • 4

          1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 8 Haziran 2024

          2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 9 Haziran 2024

          3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 9 Haziran 2024

        ÖSYM sınav takvimi
        ÖSYM sınav takvimi
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