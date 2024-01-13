2024 ÖSYM sınav takviminin açıklanmasıyla bu yıl içerisinde yapılacak tüm sınavlar belirlendi. Sınavlara girecek adaylar, KPSS, DGS, ALES, YKS, YDS ve TUS sınav tarihlerini ve başvuruların ne zaman başladığını araştırıyor. İşte, ÖSYM takvimi ile bu yıl gerçekleştirilecek tüm sınav tarihleri...