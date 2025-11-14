ÖSYM, 2026 yılı sınav takvimini duyurarak Dikey Geçiş Sınavı’nın tarihini belirledi. Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans bölümlerinden mezun adayların lisans eğitimi için kritik öneme sahip olan DGS, her yıl olduğu gibi 2026’da da tek oturum şeklinde uygulanacak. Sınava hazırlanan adayların gözü şimdi DGS başvuru tarihlerinde. Peki, 2026 DGS başvuruları hangi tarihlerde alınacak? İşte ayrıntılar...