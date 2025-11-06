ÖSYM sınav takvimi 2026: YKS, MSÜ, DGS, ALES, YDS, KPSS ne zaman yapılacak?
ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Üniversiteye girişten kamu personeli alımlarına kadar milyonlarca adayı ilgilendiren YKS, MSÜ, KPSS, ALES, DGS ve YDS sınavlarının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Sınav hazırlıklarını planlamak isteyen adaylar, başvuru ve sınav tarihlerinin yer aldığı resmi takvimin açıklanmasını sabırsızlıkla beklerken, gözler ÖSYM'den gelecek duyuruda. İşte detaylar...
- 1
YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ gibi yıl boyunca düzenlenecek önemli sınavların tarihleri büyük ilgiyle takip edilirken, başvuru süreçlerini önceden planlamak isteyenler için net tarihler önem taşıyor. ÖSYM’nin resmi takvimi duyurmasıyla birlikte hem sınav hem de başvuru takvimi netlik kazanacak. İşte ayrıntılar...
- 2
ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2026 AÇIKLANDI MI?
2026 yılına ait ÖSYM sınav takvimi henüz paylaşılmadı. Ancak geçtiğimiz sene ÖSYM sınav takvimi, 13 Kasım 2024'te açıklanmıştı. Bu yıl da benzer olarak kasım ayının ikinci haftası içerisinde ÖSYM sınav takviminin paylaşılması bekleniyor.
- 3
2026 MSÜ, DGS, YKS, KPSS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS, ALES, MSÜ, YDS, KPSS ve DGS gibi sınavların başvuru, sınav günü ve sonuç açıklama tarihleri 2026 ÖSYM sınav takvimi ile belli oluyor.
-
- 4
ÖSYM sınav takvimi 2026 ile ilgili resmi açıklama geldiğinde, tüm detaylar osym.gov.tr adresinde yayınlanacak ve haberimize eklenecektir.