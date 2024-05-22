ÖSYM sınav takvimi 2024: KPSS, DGS, ALES, YKS ne zaman, hangi tarihte?
ÖSYM sınav tarihleri belli oldu. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM sınav takvimi üzerinden YKS, MSÜ, YDS, DHBT, ALES, DGS, KPSS, YÖKDİL, DİB-MBSTS, TUS, e-YDS sınav başvuru tarihleri görülebiliyor. Peki KPSS, DGS, ALES, YKS ne zaman, hangi tarihte? İşte, ÖSYM sınav tarihleri 2024
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YKS, ALES, YÖKDİL ve KPSS sınav tarihi başta olmak üzere Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi bünyesinde onlarca sınav organizasyonu için sınav ve başvuru tarihi bilgisi paylaşıldı. ÖSYM sınav takvimi üzerinde YKS, ALES, DGS, YDS, YÖKDİL, KPSS başvuru tarihi ve sınav günü belli oldu. Hazırlıklarını sürdüren adaylar sınav odaklı çalışmalara başladı. İşte, ÖSYM sınav ve başvuru tarihleri 2024
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2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ
ÖSYM, "2024 yılında gerçekleştirilecek sınavlara dair takvimi, 06 Kasım 2023 tarihinden itibaren https://www.osym.gov.tr adresinden erişime açmıştır." şeklinde duyuru yapmıştı.
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2024 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı (ÖSYM) Bayram Ali Ersoy, internet sitesinden yayımladıkları 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacağını bildirdi.
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2024 DGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da yapılacak, sonuçları 14 Ağustos'ta duyurulacak. DGS başvuru tarihleri 10 - 20 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs olarak açıklandı.
2024 KPSS OTURUMLARI NE ZAMAN?
ÖSYM'nin 2024 sınav takvimi belli oldu. Buna göre,
2024 KPSS lisans oturumu (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 Temmuz 2024 tarihinde,
KPSS lisans (Alan Bilgisi) 1. gün oturumu 20 Temmuz tarihinde,
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün oturumu 21 Temmuz tarihinde,
KPSS Lisans (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ÖABT ise 8 Ağustos tarihinde yapılacak.
Bu sınavlara ilişkin başvurular ise 3 Mayıs ile 15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.
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KPSS LİSANS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
KPSS Lisans geç başvuru işlemleri bugün ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi sayfasına göre saat 10.00'da başladı. Başvurular 22-23 Mayıs 2024 tarihlerinde alınacak. KPSS geç başvuru ücretleri de bu tarihlerde yatırılması gerekecek.
2024 ALES SINAVI NE ZAMAN?
ALES-1 sınavı 21 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak.
ALES-2 sınavı 28 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.
ALES-3 sınavı 17 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak.