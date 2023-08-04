ÖSYM KPSS sonuç tarihini açıkladı! 2023 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimi ile birlikte KPSS sonuç tarihi de belli oldu.

Lisans, Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin olduğu tüm sonuçlar 25 Ağustos tarihinde duyurulacak.