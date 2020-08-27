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ÖSYM KPSS Lisans sınav giriş yerleri sorgulayın! KPSS Lisan sınavı ne zaman 2020?

ÖSYM tarafından KPSS Lisans sınav giriş yerleri açıklandı. 2020 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Oturumlarına girecek olan adaylar sınav giriş belgelerine erişebilirler. ÖSYM KPSS Lisans sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır?

27.08.2020 - 19:00 | Güncelleme: ABONE OL
KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ YERLERİ

ÖSYM KPSS Lisans sınav giriş yerleri açıklandı. ÖSYM bugün yaptığı açıklamada KPSS Lisans sınavı için giriş belgelerinin yayınlandığını duyurdu. Adaylar ÖSYM şifreleri ile KPSS sınav giriş belgelerine ulaşabilirler. 2020 KPSS Lisans sınavı ne zaman?

KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ YERLERİ 2020

2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri sınavlarına katılacak olan adayların sınav giriş yerleri açıklandı. ÖSYM'gen gelen duyuru ile artık adaylar sınav giriş belgelerine ulaşabilirler.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

KPSS GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM'DEN DUYURU

06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

2020 KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS Lisans sınavı 2020 yılında 06 Eylül tarihinde uygulanacaktır.

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