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ÖSYM İcra Müdürlüğü sınav sonuçları açıklandı mı? Soruları adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. 700 kişilik kadrosu açılan icra müdürlüğü sınavı 28 Aralık 2019'da gerçekleştirilmişti. ÖSYM akademik takviminde sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurmuştu.
İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM İcra Müdürlüğü sınav sonuçlarının 22 Ocak 2020 tarihinde açıklanması bekleniyor. Gün içerisinde sonuçlar açıklanır açıklanmaz haber sayfamızda olacaktır.
İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇLARI 2020
İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLÜ SINAVI NE ZAMAN?
İcra Müdürlüğü için yazılı sınavı kazanan adaylar daha sonra sözlü sınava tabi tutulacaklar. ÖSYM konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların, sınav sonuçlarının ÖSYM ve Adalet Bakanlığı internet sitesinde ilanından itibaren 5 gün içerisinde istenilen belgeleri Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığına getirmeleri veya masrafını ödemek şartıyla Cumhuriyet başsavcılıkları aracılığıyla Acele Posta Servisi (APS) yoluyla göndermeleri gerekecek." denildi.
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