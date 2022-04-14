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ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır? ÖSYM aday işlemleri şifresi nasıl değiştirilir? ÖSYM AİS ilk şifre alma

ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır? ÖSYM aday işlemleri şifresi nasıl değiştirilir?

ÖSYM AİS giriş ekranı ve ÖSYM AİS şifresi alma işlemi, ÖSYM'ye girip işlem yapmak isteyen adaylar tarafından araştırılıyor. KPSS'den ALES'e, YDS'den kamuda mesleki yerleştirme sonuçlarına kadar pek çok işlemin yapıldığı ÖSYM'de son olarak bugün MSÜ sınav sonuçları açıklandı. ÖSM aday şifresini unutan ya da yeni bir şifre almak isteyen adaylar ÖSYM aday şifresi nasıl alınır? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte ÖSYM AİS şifre alma hakkında...

14.04.2022 - 19:02 | Güncelleme: GÜNDEM

  • ÖSYM'nin yaptığı duyurulara erişmenin en güvenli yolu ÖSYM'nin inetrnet sitesini kullanmak. Siteye girerek, sınav başvurularını tamamlayabilir, sınav sonuçlarını öğrenebilir ve yeni duyuruları görebilirsiniz. ÖSYM'nin duyurularını öğrenebilmek ve işlem yapabilmek için adayların ÖSYM AİS şifresine sahip olmaları gerekiyor. İşte ÖSYM ais şifresi alma hakkında...

  • ÖSYM ADAY ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

    ÖSYM sisteminde daha önce tanımlanmayan adaylar şifrelerini, Başvuru Merkezlerinden başvuru işlemlerini yaparak edinebilir.

    Ayrıca adaylar, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, e-Devlet şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir.

    ÖSYM Aday İşlemleri Sistemini (https://ais.osym.gov.tr) ziyaret eden adaylar burada yer alan e-Devlet İle Kayıt Ol butonu vasıtasıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydolacaklardır.

    e-Devlet şifresiyle ÖSYM AİS'e kayıt olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sunulan tüm işlemleri yapabileceklerdir.

  • ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ ŞİFREMİ UNUTTUM, NASIL YENİLERİM?

    ÖSYM AİS şifresini unutmanız durumunda şifreyi yenilemeniz veya sıfırlamanız gerekiyor. ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasına girdikten sonra, karşınıza açılan sayfada sizden istenilen TC kimlik numarasını ve ekranda gördüğünüz güvenlik numarasınız eksiksiz olarak giriniz.

    Güvenlik sorusu aşamasında şifrenizi oluştururken yanıtladığınız cevabı girmeniz gerekmektedir. Bu cevabı eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Sizden istenilen tüm bilgileri eksiksiz olarak girdiğinizde şifreniz yenilenecektir.

    ÖSYM AİS Güvenlik sorusunu unuttum diyorsanız da, şifrenizi aldığınız merkeze başvurarak yeni şifre talebinde bulunabilirsiniz.

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