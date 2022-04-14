ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ ŞİFREMİ UNUTTUM, NASIL YENİLERİM?

ÖSYM AİS şifresini unutmanız durumunda şifreyi yenilemeniz veya sıfırlamanız gerekiyor. ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasına girdikten sonra, karşınıza açılan sayfada sizden istenilen TC kimlik numarasını ve ekranda gördüğünüz güvenlik numarasınız eksiksiz olarak giriniz.

Güvenlik sorusu aşamasında şifrenizi oluştururken yanıtladığınız cevabı girmeniz gerekmektedir. Bu cevabı eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Sizden istenilen tüm bilgileri eksiksiz olarak girdiğinizde şifreniz yenilenecektir.

ÖSYM AİS Güvenlik sorusunu unuttum diyorsanız da, şifrenizi aldığınız merkeze başvurarak yeni şifre talebinde bulunabilirsiniz.

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