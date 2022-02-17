2022 yılında öSYM tarafından gerçekleştirilecek üniversite sınavı için başvurular geçtiğimiz günlerde başladı. Adaylar, YKS başvurularını ais.osym.gov.tr adresinden yapılabiliyor. ÖSYM, 2022 YKS başvuru kılavuzunu resmi olarak yayımladı. Peki Üniversite sınavına nasıl ve nereden başvuru yapılır? İşte YKS başvurusu ekranı...