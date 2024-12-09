Osteoporoz hangi vitamin ve mineral eksiklikleriyle bağlantılı?

Osteoporoz, kemiklerin zayıflayıp kırılma riskinin arttığı bir sağlık durumu olarak tanımlanıyor. Kemik dokusu yaşamın her döneminde sürekli olarak yenilenir. Ancak, osteoporozda bu yenilenme süreci bozulur ve kemiklerin yoğunluğu azalır. Sonuç olarak, kemikler daha kırılgan hale gelir ve düşük travmalarda bile kırılma riski artar.

MENOPOZDAN SONRA RİSK DAHA DA ARTIYOR

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Endokrinoloji, Diyabet ve Metabolizma Uzmanı Dr. Metin Alış, "Osteoporozun önemi, dünya genelinde milyonlarca insanı etkilemesi ve genellikle sessiz bir şekilde ilerlemesi gerçeğinden kaynaklanmaktadır" dedi ve ekledi: "Kadınlar, özellikle menopoz sonrası dönemde bu hastalığın en fazla etkilendiği gruptur. Ancak erkekler de osteoporoz riski altındadır. Kırıklar yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürür ve çoğu zaman hastaneye yatmayı gerektirir. Osteoporozun getirdiği bu fiziksel zorluklar aynı zamanda psikolojik ve sosyal sorunlara da yol açabilir."

REKLAM OSTEOPOROZU ÖNLEMEK MÜMKÜN MÜ? Dr. Metin Alış, osteoporozu önlemek için alınabilecek bazı etkili önlemleri sıraladı: 1. Dengeli Beslenme • Kalsiyum alımı: Süt, yoğurt, peynir gibi süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler ve badem gibi kalsiyum zengini gıdalar tüketilmelidir. • D vitamini: Güneş ışığı, yağlı balıklar ve yumurta gibi D vitamini kaynaklarıyla kemik sağlığı desteklenmelidir.

2. Düzenli Egzersiz • Ağırlık taşıyan egzersizler: Yürüyüş, koşu, dans ve kuvvet antrenmanları gibi ağırlık taşıyan aktiviteler kemik yoğunluğunu artırır. • Denge ve esneklik: Yoga ve pilates gibi denge ve esneklik artıran egzersizler düşme riskini azaltır. 3. Sağlıklı Yaşam Tarzı

• Sigara ve alkolü sınırlayın: Sigara içmek ve aşırı alkol tüketimi kemik sağlığını olumsuz etkiler. • Stresi yönetin: Stres yönetimi genel sağlığı olumlu yönde etkiler ve hormon dengesini korur. REKLAM 4. Düzenli Kontroller • Kemik yoğunluğu testi: Özellikle risk altında olan kişilerin düzenli olarak kemik yoğunluğu ölçümü yaptırması önemlidir.

• Doktor kontrolü: Osteoporoz riski varsa, doktorla düzenli görüşmeler yapılarak uygun önlemler alınmalıdır. 5. İlaç Kullanımı • Gerekli durumlarda ilaçlar: Doktor tavsiyesiyle osteoporoz riskini azaltacak ilaçlar kullanılabilir. Bu önlemler osteoporoz riskini azaltmak ve sağlıklı kemiklere sahip olmak için büyük önem taşımaktadır. Unutmayın, kemik sağlığını korumak yaşam boyu süren bir çaba gerektirir.

OSTEOPOROZ GENELLİKLE HANGİ VİTAMİN VE MİNERAL EKSİKLİKLERİYLE BAĞLANTILI? Osteoporoz hangi vitamin ve mineral eksiklikleriyle ilişkili sorusuna ise Dr. Metin Alış, şu yanıtı verdi: • D Vitamini: D vitamini, kalsiyumun bağırsaklardan emilimini artırarak kemik sağlığında kritik bir rol oynar. Yetersiz D vitamini kemiklerin zayıflamasına ve osteoporoz riskinin artmasına neden olabilir. REKLAM • Kalsiyum: Yeterli kalsiyum alımı kemiklerin sağlıklı kalması için gereklidir. Kalsiyum eksikliği kemik yoğunluğunun azalmasına yol açabilir.

• K Vitamini: K vitamini kemik mineralizasyonunda önemli bir rol oynar. Yetersiz K vitamini alımı osteoporoz riskini artırabilir. Bu vitaminlerin yeterli alımı osteoporoz riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Sağlıklı bir beslenme planıyla bu vitaminlerin alımını artırmak önemlidir. OSTEOPOROZ EN ÇOK KİMLERDE GÖRÜLÜR? Osteoporozun genellikle yaşlı kişilerde, özellikle de menopoz sonrası kadınlarda daha sık görüldüğünü kaydeden Dr. Alış, şunları söyledi: "Bunun başlıca nedeni, östrojen hormonunun azalmasıdır. Bu hormon kemik sağlığını korumada önemli bir rol oynar. Ayrıca, erkeklerde de yaşla birlikte kemik yoğunluğunun azalması söz konusu olup, aile geçmişi, beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite düzeyi gibi faktörler osteoporoz riskini artırabilir. Genetik yatkınlık, düşük kalsiyum ve D vitamini alımı ile sigara içme alışkanlıkları da bu hastalığın gelişiminde etkili rol oynar. Dolayısıyla, osteoporoz özellikle yaşlılarda ve belirli risk faktörlerine sahip kişilerde daha yaygın bir sağlık sorunu haline gelmektedir."

OSTEOPOROZ SAĞLIK SİSTEMİ ÜZERİNDE DE YÜK Dr. Alış, osteoporozun en büyük tehlikesinin, travmayla meydana gelen kemik kırıkları olduğunu kaydederek, "Bu kırıklar özellikle kalça, omurga ve bileklerde sık görülmektedir ve tedavi sürecinde uzun süreli immobilizasyona yol açabilir. Bu da hastaların bağımsızlıklarını kaybetmesine, yaşam kalitelerinin düşmesine ve hatta ölüm riskinin artmasına neden olabilir. Ayrıca, osteoporozun sağlık sistemi üzerindeki mali yükü de göz ardı edilmemelidir. Tedavi ve rehabilitasyon süreçleri ciddi ekonomik sonuçlar doğurabilmektedir. Bu nedenle, osteoporozun önlenmesi ve yönetimi kişilerin sağlığı ve toplum sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır" dedi.