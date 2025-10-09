Osmanlı sarayının entelektüel dünyası mercek altında

Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün (İAE) farklı disiplinlerden araştırmaları güncel tartışmalarla buluşturduğu klasikleşen “Arka Oda Toplantıları” serisi, Osmanlı sarayının az bilinen entelektüel dünyasına ışık tutacak bir buluşmayla yeni sezona başlıyor.

22 Ekim Çarşamba saat 18.00’de gerçekleşecek “Osmanlı Sarayında Geçmiş Zamanların ve Harikaların Tasviri, 1574-1603” başlıklı çevrimiçi söyleşide, Oxford Üniversitesi İslam Sanatları Bölümü öğretim görevlisi Dr. Günseli Gürel ile Oxford Üniversitesi’nden Doç. Dr. Zeynep Yürekli-Görkay, on altıncı yüzyıl sonu Osmanlı sarayında üretilen acâib kitapları ve bu eserlerin dönemin düşünsel ufkuna dair sunduğu ipuçlarını ele alacak.

Kent tarihçisi Stefanos Yerasimos’un yirminci ölüm yıldönümü anısına düzenlenen konuşma, British Library Harleian 5500 yazması gibi örnekler üzerinden mucize, fal, büyü ve kehanet gibi gizli ilimlerin görsel temsillerine odaklanıyor. Bu eserler yalnızca tuhaf inanışların kayıtları olarak değil, aynı zamanda saray çevresindeki dini inançların, entelektüel çeşitliliğin ve İslam öncesi okült geleneklerle kurulan bağların da göstergeleri olarak değerlendiriliyor.

Gürel’in doktora çalışmasından hareketle kurgulanan söyleşi, resim-metin ilişkisinden yola çıkarak dönemin dünya görüşünü, bilgi anlayışını ve kültürel sentez pratiklerini tartışmaya açıyor. Yürekli-Görkay ise Osmanlı kültür, sanat ve mimarlık tarihine dair birikimiyle söyleşiye katkı sunuyor.

Konuşma, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak...