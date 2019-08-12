"BÜYÜK OLDUĞUNU ANLIYORSUNUZ"

Libya’dan Türkiye’yi ziyarete gelen Kelam Sinan, "Burayı görünce Osmanlı İmparatorluğunun tarihinin ne kadar büyük olduğunu anlıyorsunuz. Burayı gördüğümde en dikkat çeken saraydaki yapıların ince işlemeleri oldu. Gerçekten bunların üzerinde büyük emek var. Bu sarayda bulunan her şey öyle süslenmiş ki her şey sanki altın ve gümüşten yapıldığını düşünüyorsunuz” dedi.