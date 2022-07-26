Osmanlı İmparatorluğu Yükseliş Dönemi Antlaşmaları ve Önemleri: Osmanlı'nın Yükseliş Döneminde Yaptığı Antlaşmalar Neler?

Osmanlı Devleti’nin, Orta Avrupa’da da varlığını arttırması sonucu imzalanan ve rakiplerine bölgedeki Osmanlı üstünlüğünü kabul ettiren Osmanlı İmparatorluğu yükseliş dönemi antlaşmaları tarihi kaçtır? İşte, tüm detaylar…

Osmanlı Devleti Yükseliş Dönemi Antlaşmaları

126 yıl süren yükselme döneminde Osmanlı Devleti; 7 önemli antlaşmaya imza atmıştır. Şimdi gelin; Osmanlı Devleti yükseliş dönemi antlaşmaları ve tarafları nelermiş birlikte inceleyelim:

İstanbul Antlaşması (1454)

Osmanlı Devleti ile Venedik arasında imzalanan bu antlaşma bir barış ve ticaret antlaşmasıdır. Bu antlaşmayla birlikte Venedik Cumhuriyeti; Doğu Akdeniz’de ticaret yapma özgürlüğüne sahip olmuştur.

Ayrıca İstanbul’un fethinden sonra yapılan ilk antlaşma olmasından ötürü İstanbul Antlaşması; Osmanlı İmparatorluğu yükseliş dönemi antlaşmaları arasında önemli bir yere sahiptir.

Osmanlı Venedik Antlaşması (1479)

Osmanlı Devleti’nin Ege Adalarını ele geçirmesi üzerine iki devlet arasında başlayan savaş 1463 ile 1479 yılları arasında sürmüştür. Savaş sonunda Osmanlılar ile Venedik arasında bir barış antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmaya göre;

Venedikliler; Osmanlı Devletine vergi vermek şartıyla, Osmanlı sularında ticaret yapma hakkı kazanmıştır.

Venediklilerin İstanbul’da bir elçi bulundurmasına karar verilmiştir.

Venedikliler, Osmanlı Devleti’ne savaş tazminatı ödemeye mahkûm edilmiştir.

Venedik Cumhuriyeti; en iyi ressamlarından birini, Fatih Sultan Mehmed’in tablosunu yapmak üzere İstanbul’a gönderecektir. Bu amaçla Gentile Bellini İstanbul’a gelmiş ve Fatih’in tablosunu yapmıştır.

İstanbul Antlaşması (1533)

Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında, 22 Haziran 1533 tarihinde imzalanmış olan antlaşmanın sonuçları şu şekilde sıralanabilir:

Avusturya’nın, Macaristan üzerindeki hâkimiyeti iddiası sona ermiştir ve Avusturya, Osmanlılara yıllık 30 bin altın vergi vermeyi kabul etmiştir.

Bu antlaşmayla beraber, Avusturya arşidükü ile Osmanlı sadrazamı protokolde eşit sayılmıştır.

İstanbul Antlaşması (1547)

Kutsal Roma Germen imparatoru Ferdinand’ın Budin ve Peşte’yi kuşatması üzerine Osmanlı Devleti 1543 yılında Macaristan üzerine sefere çıkmış ve bu kuşatmalara son vermişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından iki devlet arasında barış görüşmeleri başlamış ve nihayetinde 1547 yılında İstanbul Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmaya göre;

Habsburglar Osmanlı Devleti’ne yıllık 30 bin duka vergi verecektir.

5 yıl süreyle iki devlet de birbirlerine saldıramayacaktır.

İstanbul Antlaşması (1553)

Kutsal Roma Germen İmparatorluğu’nun Fransa için bir tehdit oluşturması üzerine Osmanlılar ile Fransa arasında yapılmış olan bir ittifak antlaşmasıdır. İmzalanan antlaşmanın hususları ise şu şekildedir:

Fransa kralı, Osmanlı padişahını Avrupa’nın tek imparatoru olarak tanıyacaktır.

Osmanlıların yardımına karşılık Fransa, donanmasını Osmanlı Devleti’nin emrine verecektir.

Amasya Antlaşması (1555)

Kanuni Sultan Süleyman’ın çıkmış olduğu Azerbaycan Seferi sonunda Safeviler ile Osmanlı Devleti arasında imzalanmıştır. Bu antlaşma ile Doğu Anadolu ve Bağdat Osmanlı hâkimiyeti altına girmiştir.

Osmanlı Devleti ile Safeviler arasında yapılan ilk antlaşma olan Amasya Antlaşması; Osmanlı İmparatorluğu yükseliş dönemi antlaşmaları içerisinde özel bir yere sahiptir.

İstanbul Antlaşması (1562)

Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında bir saldırmazlık antlaşması olarak imzalanmıştır. Bu antlaşmayla taraflar, birbirlerine 8 yıl saldırmayacaklarını taahhüt etmişlerdir. Ayrıca Avusturya, Osmanlılara senelik 30 bin altın vergi ödemeyi kabul etmiştir.

Edirne Antlaşması (1568)

Kanuni Sultan Süleyman’ın son seferi olan Zigetvar Seferi’nin sonunda Avusturya ile Osmanlı Devleti arasında imzalanmıştır. Bu antlaşmayla Avusturya, Kuzey Macaristan için hali hazırda ödemekte olduğu vergiyi ödemeye devam etmiştir.