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        Haberler Bilgi Yaşam Osmanlı'dan bugüne... Gündelik hayatta kullandığımız "Eşref saati" deyiminin nereden geldiğini biliyor muydunuz?

        Osmanlı'dan bugüne... Gündelik hayatta kullandığımız "Eşref saati" deyiminin nereden geldiğini biliyor muydunuz?

        Günlük hayatta sıkça duyduğumuz "eşref saati" deyimi, çoğu zaman moralimizin yerinde olduğu anları ifade etmek için kullanılıyor. Peki, bu söz aslında nereden geliyor? Osmanlı sarayında astrolojik hesaplamalara dayanan bu kavram, zaman içinde halk arasında farklı anlamlar kazandı. Eşref saatinin tarihini ve günümüzdeki kullanımını gelin birlikte inceleyelim!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2025 - 08:00 Güncelleme: 31.03.2025 - 08:00
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        "Eşref saati" deyimi nereden geliyor?
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        Bazı anlarda söylenen bir söz, yüzyıllar öncesine dayanan bir geleneğin izlerini taşıyabilir. "Eşref saati" de bu sözlerden biri. Osmanlı Dönemi'nde müneccimlerin padişahlar için hesapladığı uğurlu saatleri ifade eden bu deyim, bugün günlük hayatta farklı anlamlarda kullanılıyor. Peki, eşref saatinin gerçek anlamı ne ve bu söz nasıl günümüze kadar geldi?

        EŞREF SAATİ NEDİR?

        "Eşref saati" deyimi, Türkçe'de sıklıkla kullanılan ve bir kişinin en uğurlu, en hayırlı zamanını ifade eden bir sözdür. Bir işin yolunda gitmesi, olumlu gelişmeler yaşanması ya da bir kararın isabetli verilmesi için "eşref saatinin gelmesi" beklenir. Bu deyim, halk arasında genellikle bir kişinin psikolojik olarak en uygun durumda olduğu, başarılı kararlar alabileceği ya da kısmetinin açık olduğu zaman dilimini anlatmak için kullanılır.

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        DEYİMİN TARİHSEL KÖKENİ

        "Eşref saati" deyiminin kökeni Osmanlı dönemine dayanmaktadır. Osmanlıda astrolojiye ve yıldız bilimine büyük bir ilgi gösteriliyordu. Sarayda bulunan müneccimler, padişahların ve devlet adamlarının hayatlarında önemli kararlar almadan önce uygun zaman dilimini belirlerdi. Bu zamana "eşref saati" denirdi. Özellikle sefere çıkma, savaş ilan etme, bir şehir kurma ya da tahta çıkma gibi kritik kararlar verilmeden önce müneccimler en uğurlu saatleri hesaplar ve padişaha bildirirdi.

        OSMANLI SARAYINDA MÜNECCİMLER VE UĞURLU SAATLER

        Osmanlı sarayında müneccimbaşılar, astrolojik hesaplamalar yaparak hangi saatlerin hayırlı olduğunu belirlerdi. Böylece, önemli kararların alınması için en uygun an tespit edilirdi. Eğer biri, uygun olmayan bir zamanda karar verir veya harekete geçerse, bu durumun felaket getireceğine inanılırdı. Bu nedenle, eşref saatinin bilinmesi çok önemliydi.

        HALK ARASINDAKİ KULLANIMI VE DEĞİŞİMİ

        Zaman içinde, "eşref saati" kavramı halk arasında farklı anlamlar kazanarak günlük hayatta sık kullanılmaya başlandı. Özellikle birinin keyifli ve rahat olduğu zamanlarda, ona "eşref saatinde mi geldim?" gibi sorular yöneltmek yaygınlaştı. Ayrıca, bir işin olumlu şekilde ilerlemesi ya da kötü gitmesi de eşref saatine bağlandı.

        GÜNÜMÜZDE EŞREF SAATİ DEYİMİNİN KULLANIMI

        Günümüzde "eşref saati" deyimi, bir kişinin moralinin yerinde olduğu ya da bir işin yolunda gitmesiyle ilişkili olarak kullanılmaktadır. Eski astrolojik anlamı kaybolmuş olsa da, deyim halk arasında yaygın bir şekilde kullanılmaya devam etmektedir.

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