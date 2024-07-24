Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Osmaniye’de şiddetli fırtına çatıları uçurdu, ağaçları kökünden söktü

        Osmaniye’de şiddetli fırtına çatıları uçurdu, ağaçları kökünden söktü

        Osmaniye'de kısa süreli etkili olan fırtına ve sağanak yağış, çatıları uçurdu, ağaçları kökünden söktü. Teyakkuza geçen ekipler, olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 21:58 Güncelleme: 24.07.2024 - 21:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de fırtına
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kent merkezinde saat 17.00 sıralarında etkili olmaya başlayan fırtına beraberinde sağanak yağışı da getirdi. Kısa sürede yollar göle dönerken, fırtına ev ve iş yerlerinin çatısını uçurdu. Cebelibereket Konteyner Çarşı'daki çok sayıda dükkanın çatısından parçalar döküldü, birçok ağaç ise kökünden sökülüp, yollara devrildi. Göle dönen caddelerde araç sürücüleri ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

        Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince yollara devrilen ağaçlar motorlu testerelerle kesilerek kaldırıldı. Bazı araçlar ise üzerine devrilen ağaçlar ve çatılar nedeniyle zarar gördü.

        REKLAM

        Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Adnan Menderes Caddesi, Sanayi Sitesi ve Konteyner Çarşı başta olmak üzere birçok noktada incelemelerde bulundu. Başkan Çenet, ekiplerin teyakkuzda olduğunu belirterek, “Osmaniye’mize büyük geçmiş olsun. Bu akşam saat 17.00 sularında bir anda havanın kararması ve fırtınanın ortaya çıkmasıyla Osmaniye'miz maalesef olumsuz etkilendi. Birçok elektrik dileklerimizin devrildiği, ağaçlarımızın kökünden söküldüğü, hayatın genel anlamda olumsuz etkilendiği bir doğa olayı yaşandı. Şimdiye kadar gelen ilk haberlere göre bir can kaybı olmamasına çok seviniyoruz. Ağaç devrilmesinden dolayı araçlarda bir takım zararlar var. Evlerin uçan çatısı nedeniyle bir takım zararlar var. Bunların tespitini bizler AFAD'la birlikte koordineli bir şekilde yürütüyoruz. Tabii zarar gören trafolar ve elektrik dileklerimiz var. Osmaniye'mize büyük geçmiş olsun diyoruz” diye konuştu.

        ‘DEPREM OLUR ZANNETTİK’

        Adnan Menderes Mahallesi'nde oturan Turgut Çulcu’ya ait evin çatısı uçtu, evin duvarları zarar gördü. Yağmur ve bir anda çıkan fırtına sırasında evde oturduğunu söyleyen Çulcu, “Aniden çıkan rüzgar, fırtına, yağmur üçünün bir karışımı bizleri de olumsuz etkiledi. Kendimizi zor içeri attık. İçerde fırtına süresince bir deprem hissi yarattı bizde. Evimizin üzerindeki çatı uçtu, elektrik direkleri devrildi. Duvarlarımız zarar gördü” dedi.

        Aynı mahallede oturan Yusuf Sezer ise bir anda gök gürlemesi ile yağmur başladığını belirterek, “Yağmur yağmaz dedik ama bir anda Allah depremi bize gösterdi sanki. Avlum yıkıldı enerjim devrildi camları kırıldı. Ama buna da şükür Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.

        VALİ ERDİNÇ, İNCELEMEDE BULUNDU

        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz da konteyner çarşıda incelemelerde bulundu. Vali Yılmaz, “Yaklaşık bir saat önce Osmaniye'mizde meydana gelen çok güçlü fırtına ve yağmur çok sayıda çatıların uçmasına, ağaçların devrilmesine konteyner çarşımızın birçok çatısının uçmasına vesile oldu. Ama biz buradayız, vatandaşlarımızın yandayız. Hamdolsun şu ana kadar herhangi bir can kaybı bir olumsuzluğumuz yok. Bizim için bu önemli. Bunların hepsini Allah'ın izniyle en kısa sürede yerine getiririz” dedi.

        Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Osmaniye
        #fırtına
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Elias Jelert, Galatasaray'da!
        Elias Jelert, Galatasaray'da!
        48 yıllık binanın balkonu çöktü
        48 yıllık binanın balkonu çöktü
        Dilan Polat'a tahliye yok
        Dilan Polat'a tahliye yok
        Tete, Komşu yolcusu!
        Tete, Komşu yolcusu!
        Babasıyla pikniğe giden Beşir, Dicle Nehri’nde boğuldu
        Babasıyla pikniğe giden Beşir, Dicle Nehri’nde boğuldu
        733 milyon kişi açlıkla karşı karşıya
        733 milyon kişi açlıkla karşı karşıya
        Süper Lig'de ilk 2 haftanın programı belli oldu!
        Süper Lig'de ilk 2 haftanın programı belli oldu!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Baba-kız, 1.5 asırlık kemer köprüyü ortaya çıkardı
        Baba-kız, 1.5 asırlık kemer köprüyü ortaya çıkardı
        Google'un radar özelliği Türkiye'de! Sürücüler haritaya ekleyebilecek
        Google'un radar özelliği Türkiye'de! Sürücüler haritaya ekleyebilecek
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!
        Prof. Dr. Özlü, 'açıkta satılan gıda ve içeceklerin tüketilmesiyle artıyor' dedi ve uyardı!
        Prof. Dr. Özlü, 'açıkta satılan gıda ve içeceklerin tüketilmesiyle artıyor' dedi ve uyardı!
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        El öpmeye gittiler
        El öpmeye gittiler
        Ejderha miti nasıl başladı, kaynağı ne?
        Ejderha miti nasıl başladı, kaynağı ne?
        Küçükçekmece'de dehşet anları: Babasını bıçakladı, 6'ncı kattan çarşaf sarkıtarak kaçtı
        Küçükçekmece'de dehşet anları: Babasını bıçakladı, 6'ncı kattan çarşaf sarkıtarak kaçtı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Eylülde OVP'yi güncelleyeceğiz"
        "Eylülde OVP'yi güncelleyeceğiz"
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        'Altına Hücum' olsun
        'Altına Hücum' olsun
        Habertürk Anasayfa