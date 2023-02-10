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Osmaniye'de yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 4 şüpheli gözaltında

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki yıkıcı depremden etkilenen iller arasında olan Osmaniye'de, yıkılan binalarla ilgili tespit edilen kusurlar sebebiyle gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü gözaltına alındı.

Giriş: 10.02.2023 - 23:08 | Güncelleme: ABONE OL
Osmaniye'de yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 4 şüpheli tutuklandı -Deprem
AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme eylemlerine ilişkin hakkında gözaltı kararı verilen 6 şüpheliden 4'ü yakalandı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremde Osmaniye'de yıkılan ve çok sayıda ölüme neden olan bina ve sitelerde tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme eylemleri sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlattığı belirtildi.

Yürütülen bilirkişi incelemeleri doğrultusunda bu aşamada 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği aktarılan açıklamada, şüphelilerden 4'ünün yakalandığı kaydedildi.

Fotoğraf: AA

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