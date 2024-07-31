Osmaniye'de şelaleye giren genç boğuldu
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde serinlemek için Sabunçayı Şelalesine giren genç, boğuldu
Giriş: 31.07.2024 - 18:21 Güncelleme: 31.07.2024 - 18:21
Serinlemek amacıyla Sabunçayı Şelalesi'nin altındaki suya giren Ahmet Kocaboğa'nın (25) suda çırpındığını görenler, genci sudan çıkardı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Kocaboğa'nın öldüğünü belirledi.
Kocaboğa'nın cansız bedeni, Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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