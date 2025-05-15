Osmaniye'de sağanak nedeniyle Bülbül Deresi taştı
Osmaniye'de etkili olan sağanakta Bülbül Deresi'nin taşması nedeniyle park halindeki 7 otomobil dere yatağına sürüklendi
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Kadirli ve Sumbas ilçelerinde öğle saatlerinde başlayan sağanak etkisini artırdı.
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Yağış nedeniyle Kadirli ilçesi Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi'nden geçen Bülbül Deresi taştı.
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Taşma sonucu park halindeki 7 otomobil dere yatağına sürüklendi, bazı tarım arazileri de sular altında kaldı.
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Araçların çıkarılması için iş makinelerinin desteğiyle çalışma başlatıldı.
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Yağışın ardından iki ilçedeki birçok ev ve iş yerinde su baskınları meydana geldi, Kadirli-Sumbas kara yolu da 20. kilometreden itibaren trafiğe kapatıldı.
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Yollarda mahsur kalan kişiler, itfaiye ekiplerinin araçlarıyla güvenli alanlara taşındı.
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"Afet olacak şekilde güçlü bir yağışa maruz kaldık"
Kadirli ilçesine giden Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, ekiplerden bilgi aldı.
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Yılmaz, bölgedeki incelemelerinin ardından gazetecilere, yarım saat süren sağanakta metrekareye 80-90 kilogram yağış düştüğünü söyledi.
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Durumun herkesi üzdüğünü dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:
"Gerçekten afet olacak şekilde güçlü bir yağışa maruz kaldık. Yağışın etkili olduğu Bülbül Deresi ve civarı, derenin taşması nedeniyle su altında kaldı. Derenin kenarında park halindeki araçlar suya kapılıyor. Bu 7 aracın 5'inde tespitlerimize göre herhangi bir vatandaşımız yok. Dileğimiz, Cenabıallah'tan niyazımız, o 2 araçta da inşallah herhangi bir vatandaşımızın olmaması. Şu anda sahada AFAD'ımız, itfaiyemiz, yaklaşık 200 personelimiz arama, tarama çalışmalarını sürdürüyor."
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Yılmaz, şunları kaydetti:
"Can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. İnşallah o 2 aracımızda da temennimiz, duamız can kaybımızın olmaması. Devlet olarak buradayız, alandayız, hemşehrilerimizin yanındayız. Zarar tespit çalışmalarını da hemen başlatacağız. Devlet olarak vatandaşlarımıza verilmesi gereken ne destek varsa vereceğiz."
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Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.