KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.10.11 18:52:55 37.3278 36.2433 5.0 -.- 2.8 -.- BAHADIRLI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2022.10.11 18:48:46 37.3148 36.3045 11.2 -.- 5.0 4.9 CERCIOGLU-DUZICI (OSMANIYE) İlksel
2022.10.11 18:01:43 39.9148 24.0477 8.7 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.10.11 17:25:01 38.3833 39.1588 3.7 -.- 1.6 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.10.11 16:36:22 40.6655 29.1470 11.6 -.- 2.0 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2022.10.11 15:07:47 39.7468 26.0245 6.7 -.- 2.6 -.- ODUN ISKELE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2022.10.11 14:47:07 36.1250 33.5307 0.0 -.- 1.2 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2022.10.11 14:32:18 40.4045 33.8965 26.7 -.- 1.6 -.- YUKARIALAGOZ-KIZILIRMAK (CANKIRI) İlksel
2022.10.11 14:29:03 41.1253 33.9087 2.7 -.- 1.3 -.- DEREBERCIN-(KASTAMONU) İlksel
2022.10.11 14:14:31 36.2483 33.7668 0.0 -.- 1.3 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2022.10.11 14:13:26 37.6217 29.2605 0.0 -.- 1.3 -.- SERINHISAR (DENIZLI) İlksel
2022.10.11 12:51:47 39.8303 28.9138 15.2 -.- 1.9 -.- DURHASAN-BUYUKORHAN (BURSA) İlksel
2022.10.11 12:43:03 39.4582 31.5833 0.0 -.- 1.3 -.- BOGURTLEN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel
2022.10.11 12:02:47 37.9748 28.7403 5.2 -.- 1.5 -.- BUHARKENT (AYDIN) İlksel
2022.10.11 11:01:13 37.3650 29.6748 10.3 -.- 1.8 -.- SAZAK-TEFENNI (BURDUR) İlksel
2022.10.11 10:10:10 37.3515 36.2662 5.0 -.- 1.9 -.- BAHADIRLI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2022.10.11 09:45:43 37.1643 30.5670 9.4 -.- 1.7 -.- KOVANLIK-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
2022.10.11 09:32:50 40.1680 29.5063 5.5 -.- 2.2 -.- SUNGURPASA-INEGOL (BURSA) İlksel
2022.10.11 09:17:17 40.1685 29.5205 5.6 -.- 1.8 -.- BOGAZKOY-INEGOL (BURSA) İlksel
2022.10.11 09:01:06 37.0702 30.5475 2.6 -.- 2.5 -.- YAGCA-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
2022.10.11 07:40:32 37.0695 28.4302 7.9 -.- 1.4 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.10.11 07:28:51 37.1380 28.9090 11.5 -.- 1.6 -.- ESENLER-BEYAGAC (DENIZLI) İlksel
2022.10.11 06:54:48 35.9758 27.0625 6.7 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2022.10.11 06:31:01 38.5082 45.0245 5.0 -.- 3.2 3.4 IRAN İlksel
2022.10.11 05:56:54 37.6537 27.1585 6.6 -.- 1.2 -.- DOGANBEY-SOKE (AYDIN) İlksel
2022.10.11 05:42:15 35.9298 29.9328 14.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2022.10.11 05:02:12 36.8887 27.6437 12.6 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.10.11 03:39:43 35.1255 26.8887 5.0 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
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