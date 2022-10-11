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Osmaniye'de son dakika korkutan deprem! 11 Ekim 2022 Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli - AFAD son depremler listesi

Osmaniye'de korkutan deprem! 11 Ekim Salı Kandilli - AFAD son depremler listesi

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin yerin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı. İşte, 11 Ekim 2022 Salı Kandilli - AFAD son depremler listesi...

11.10.2022 - 19:50 | Güncelleme: ABONE OL

  • Osmaniye'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD deprem yerin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı. Vatandaşlar "Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?" sorusuna yanıt aradı. İşte, 11 Ekim Kandilli - AFAD son depremler listesi...

  • DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?

    AFAD tarafından açıklanan verilere göre Osmaniye'de 5.1 büyüklüğümde bir deprem meydana geldi.

    SON DEPREMLER LİSTESİ

  • OSMANİYE'DE KORKUTAN DEPREM!

    Osmaniye'nin Düziçi ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem Gaziantep, Hatay, Adana ve Kahramanmaraş’ta da hissedildi.

  • KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

    Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2022.10.11 18:52:55  37.3278   36.2433        5.0      -.-  2.8  -.-   BAHADIRLI-KADIRLI (OSMANIYE)                      İlksel
2022.10.11 18:48:46  37.3148   36.3045       11.2      -.-  5.0  4.9   CERCIOGLU-DUZICI (OSMANIYE)                       İlksel
2022.10.11 18:01:43  39.9148   24.0477        8.7      -.-  2.4  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2022.10.11 17:25:01  38.3833   39.1588        3.7      -.-  1.6  -.-   USLU-SIVRICE (ELAZIG)                             İlksel
2022.10.11 16:36:22  40.6655   29.1470       11.6      -.-  2.0  -.-   KORU-CINARCIK (YALOVA)                            İlksel
2022.10.11 15:07:47  39.7468   26.0245        6.7      -.-  2.6  -.-   ODUN ISKELE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)       İlksel
2022.10.11 14:47:07  36.1250   33.5307        0.0      -.-  1.2  -.-   YANISLI-GULNAR (MERSIN)                           İlksel
2022.10.11 14:32:18  40.4045   33.8965       26.7      -.-  1.6  -.-   YUKARIALAGOZ-KIZILIRMAK (CANKIRI)                 İlksel
2022.10.11 14:29:03  41.1253   33.9087        2.7      -.-  1.3  -.-   DEREBERCIN-(KASTAMONU)                            İlksel
2022.10.11 14:14:31  36.2483   33.7668        0.0      -.-  1.3  -.-   AKDERE-SILIFKE (MERSIN)                           İlksel
2022.10.11 14:13:26  37.6217   29.2605        0.0      -.-  1.3  -.-   SERINHISAR (DENIZLI)                              İlksel
2022.10.11 12:51:47  39.8303   28.9138       15.2      -.-  1.9  -.-   DURHASAN-BUYUKORHAN (BURSA)                       İlksel
2022.10.11 12:43:03  39.4582   31.5833        0.0      -.-  1.3  -.-   BOGURTLEN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR)                  İlksel
2022.10.11 12:02:47  37.9748   28.7403        5.2      -.-  1.5  -.-   BUHARKENT (AYDIN)                                 İlksel
2022.10.11 11:01:13  37.3650   29.6748       10.3      -.-  1.8  -.-   SAZAK-TEFENNI (BURDUR)                            İlksel
2022.10.11 10:10:10  37.3515   36.2662        5.0      -.-  1.9  -.-   BAHADIRLI-KADIRLI (OSMANIYE)                      İlksel
2022.10.11 09:45:43  37.1643   30.5670        9.4      -.-  1.7  -.-   KOVANLIK-DOSEMEALTI (ANTALYA)                     İlksel
2022.10.11 09:32:50  40.1680   29.5063        5.5      -.-  2.2  -.-   SUNGURPASA-INEGOL (BURSA)                         İlksel
2022.10.11 09:17:17  40.1685   29.5205        5.6      -.-  1.8  -.-   BOGAZKOY-INEGOL (BURSA)                           İlksel
2022.10.11 09:01:06  37.0702   30.5475        2.6      -.-  2.5  -.-   YAGCA-DOSEMEALTI (ANTALYA)                        İlksel
2022.10.11 07:40:32  37.0695   28.4302        7.9      -.-  1.4  -.-   YESILOVA-ULA (MUGLA)                              İlksel
2022.10.11 07:28:51  37.1380   28.9090       11.5      -.-  1.6  -.-   ESENLER-BEYAGAC (DENIZLI)                         İlksel
2022.10.11 06:54:48  35.9758   27.0625        6.7      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2022.10.11 06:31:01  38.5082   45.0245        5.0      -.-  3.2  3.4   IRAN                                              İlksel
2022.10.11 05:56:54  37.6537   27.1585        6.6      -.-  1.2  -.-   DOGANBEY-SOKE (AYDIN)                             İlksel
2022.10.11 05:42:15  35.9298   29.9328       14.0      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2022.10.11 05:02:12  36.8887   27.6437       12.6      -.-  1.1  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2022.10.11 03:39:43  35.1255   26.8887        5.0      -.-  2.1  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

    KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

  • AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

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