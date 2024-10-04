Osmaniye'de traktör devrildi: 4 yaralı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
Giriş: 04.10.2024 - 18:41 Güncelleme: 04.10.2024 - 18:41
Mustafa Ç'nin kullandığı traktör, Mezretli köyünün Kuyucular mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ve yanındaki 3 kişi, sağlık personelince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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