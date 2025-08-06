Osmaniye'de otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Adem C. yönetimindeki otomobil, Şehit Halis Şişman Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarparak tarlaya devrildi.
Kazada, sürücü Adem C. ile araçtaki Muhammed M. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Sürücü Adem C, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.