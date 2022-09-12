Osmaniye'de av tüfekli kalaşnikoflu kavga! 2 ölü, 3 yaralı

AA

Osmaniye'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Baş Mahallesi Mustafa İnce Sokak'ta, iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar, kalaşnikof ve av tüfekleriyle karşılıklı ateş açtı.

1 KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ Fotoğraf: DHA İhbar üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ali Uğurlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hatun Canbolat ve henüz kimlik bilgileri öğrenilemeyen 3 yaralı ise çevre hastanelere kaldırıldı.

CAN KAYBI 2'YE YÜKSELDİ Fotoğraf: AA AA'nın haberine göre; açılan ateş sonucu ağır yaralanan Hatun Canbolat, kaldırıldığı özel hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Polis, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. *Haberin ilk görseli DHA tarafından servis edilmiştir.