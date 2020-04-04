Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Merkezinin verilerine göre saat 04.12'de yerin 5 km derinliğinde merkez üssü Kadirli Bekereci köyü olan 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmazken, deprem kısa süreliğine paniğe neden oldu. İHA'nın haberine göre; meydana gelen deprem basta Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ve çevre il ve ilçelerden de hissedildi.