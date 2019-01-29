29 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü başta olmak üzere Türkiye'de önemli altyapı projeleri yapan konsorsiyumların ortaklarından İtalyan Astaldi, varlıklarını satmanın yollarını aramaya devam ediyor.
Ağustos ayında Türkiye'de yaşanan kur şokundan ve döviz bazlı kredilerinden dolayı maddi darboğaza giren ve ekim ayında Roma'da konkordato başvurusunda bulunan şirket, yüzde 18.6 hissesinin olduğu Osmangazi Köprüsü'nün de bir bölümünün veya tamamının satışa çıkarılacağı belirtildi.
Köprüyü yapan NÖMAYG konsorsiyumdaki ana hissedarlardan Nurol Holding'in mali işler müdürü Kerim Kemahlı, Bloomberg ile yaptığı telefon röportajında amaçlarının, köprüye ilişkin hangi seçeneklere sahip olduklarını bulmak ve bunların çıkarlarına olup olmadığını tespit etmek olduğunu belirtti.
5 MİLYAR DOLAR KREDİ ÇEKİLMİŞTİ
Kemahlı, bu doğrultuda uluslararası danışmanlarla çalışacaklarını ve satış ya da kısmi devir için hangi kuruluşlarla çalışacaklarına dair seçiminin 2-3 ay içerisinde tamamlanmasını planladıklarını belirtti.
Astaldi, ekim ayında sermaye arttırmak için yüzde 33 hissesinin bulunduğu Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki hisselerini de satmak istemiş ancak daha sonra jeopolitik önemi nedeniyle bundan geri adım atmıştı.
Geçiş ücreti gündemi sık sık meşgul eden Osmangazi Köprüsü'nde Nurol, Mak-Yol ve Özaltın İnşaat'ın yüzde 27'şer hissesi bulunuyor.
Otoyol A.Ş. adı altında, 400 kilometrelik İzmir - İstanbul otoyolunu ve üzerindeki köprüyü işleten konsorsiyum, 2015 yılında aralarında Deutsche Bank, Akbank ve İş Bankası'nın da bulunduğu 9 kuruluştan 5 milyar dolar kredi çekmişti.
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