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        Haberler Gündem Güncel "Osmancalı" tabiat anıtı ilan edildi | Son dakika haberleri

        "Osmancalı Fosil Ormanı" tabiat anıtı ilan edildi

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan "Osmancalı Fosil Ormanı", Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "tabiat anıtı" olarak tescillendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 17:48 Güncelleme: 23.09.2024 - 17:48
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        "Osmancalı" tabiat anıtı ilan edildi
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        Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki "Osmancalı Fosil Ormanı", Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "tabiat anıtı" olarak tescillendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 35 hektarlık orman, yürütülen çalışmalar sonucu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından tabiat anıtı olarak tescillendi.

        Fosil ormanının, milyonlarca yıl öncesine dayanan ağaçların taşlaşmasıyla oluştuğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Orman, sahip olduğu jeolojik ve doğal özellikleriyle bilimsel, eğitimsel ve turistik açıdan büyük önem taşıyor. Türkiyenin doğal mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması adına atılmış önemli bir adım.

        Aynı zamanda ziyaretçiler için doğal bir laboratuvar işlevi görecek olan bu alan hem araştırmacıların hem de doğaseverlerin ilgisini çekecektir.

        Bu eşsiz doğal güzelliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması için çalışmalar devam edecektir."

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        #yerel haberler
        #Manisa
        #Yunusemre İlçesi
        #osmancalı fosil ormanı
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