Osman Sınav'a veda edildi

Kanser tedavisi gören Osman Sınav, 20 Mart'ta hayata veda etti. Birçok sinema filmi ve TV dizisine imza atan Sınav, son yolculuğuna uğurlandı.

REKLAM advertisement1 Habertürk'ten Atakan Makar ile Eren Gürel'in haberine göre; Osman Sınav için Atatürk Kültür Merkezi’nde bir veda töreni düzenlendi. Törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, AK Parti İstanbul Milletvekili ve müzisyen Yücel Arzen, oyuncu Ahmet Yenilmez, Kenan İmirzalıoğlu, senarist Ozan Bodur ve Selçuk Yöntem'in aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu "ZİHNİMİZDE VE GÖNLÜMÜZDE DERİN İZLER BIRAKTI" Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, törende yaptığı konuşmada, Osman Sınav'ın ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileyerek; "Yapımlarıyla Türk televizyonlarına yön veren büyük ustayı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Zihnimizde ve gönlümüzde derin izler bırakan, dizi ve filmleriyle sanat dünyamıza ruh ve karakter katan birisinin ardından konuşmak gerçekten son derece zor. Osman Sınav, yönetmen, yapımcı ve senarist kimliğinin ötesinde bu milletin hikayesini anlatan, toplumun ruhunu ekranlara taşıyan gerçek sanat adamıydı" dedi. Osman Sınav'ın eserleriyle herkese ayna tuttuğuna işaret eden Mumcu, şunları söyledi: Hepimizin, mahallemizin, ailemizin, milletimizin karakterinin en güzel yönlerini ekranlara taşıdı. Biliyoruz ki Osman Sınav'ın yeri hiçbir zaman dolmayacak ama geride bıraktığı eserler, nesiller boyunca izlenmeye ve bu toprakların ruhunu anlatmaya devam edecek. Onun yapımları yüreğinde memleket sevdası taşıyan herkes için birer hatıra olarak kalacak. Bugün biz ondan ayrılıyoruz ama o bize sinemayla, sanatla, milletimizin özünü anlatan hikâyeleriyle dolu miras bırakıyor. Mekânı cennet olsun, nurlar içinde yatsın.

Veda töreninde; gözyaşlarına boğulan Kenan İmirzalıoğlu, Osman Sınav'ın oğlu Yusuf Ömer Sınav'ı teselli etmeye çalıştı. Yusuf Ömer Sınav, konuşmasında duygularını şöyle dile getirdi; "Ben çok iyi hazırlanamadım kusura bakmayın. Buraya gelen ve gelemeyen herkese teşekkür ederim. Babam çok özel bir adamdı. Sadece filmleriyle değil hayata bakışı ve insanlara verdiği değerle... İnsanlara baba gibi dokundu. Asistanları oyuncuları ailemize katıldı. Biz aile değil, onun etrafında büyüyen bir topluluk olduk. Ben sevgisini hep derin şekilde hissettim. Sessizliği çok konuşurdu babamın. Babamın yalnızlığı tanıdığını, onurla taşıdığını gördüm. Başardıklarını kolayca başarmadı. Yeri geldi bizden feragat etti. Ama onun sevgisini, elini üzerimizde hep hissettik. Babam ben doğduğum zaman “artık yalnız değilim” demiş. Bana söz verdirdi 'Ağlama dik dur' diye. Ona verdiğim söz çok değerli. Hep ona layık olmaya çalıştık. Bu böyle devam edecek. Bak baba biz buradayız. Hep beraberiz. Bu insanları bize kattığın için, bize kattıkların için çok teşekkür ederim. Seni seviyorum." Yusuf Ömer Sınav

Kenan İmirzalıoğlu ise şöyle konuştu; "Sık sık görüşüyorduk. Bazen evden alıp çıkarıyordum. Tam böyle iyi hissettiği bir zaman, bundan haftalarca önce yemeğe çıkarmıştım onu... Evin dışına, bayağı bir uzağa gitmiştik. Keyif yapmıştık, çok güzeldi. Benim bu sektörde ustam diyeceğim tek kişidir. Bana bu mesleği öğreten, bana bu işin, setin ahlakını terbiyesini, ilkelerini öğreten kişidir... İyi ki onun tedrisatından geçmişim. Onun verdiği bilgilerle, onun verdiği öğütlerle bunca yıl eğer ki sağlıklı bir şekilde yürüyebildiysem Osman Sınav'ın desteğinin, öngörüsünün bunda çok büyük etkisi vardır. Eksikliği, yokluğu her zaman çok büyük olacak. Yeri de dolabilir mi, pek zannetmiyorum."

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve Sinema Genel Müdürü Birol Güven Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı; "Hepimizin başı sağ olsun. Osman ağabey, devrimci bir televizyoncuydu. Bir sürü ilke imza attı. Allah, rahmet eylesin, sevenlerinin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

İbrahim Çelikkol: Başımız sağ olsun. Diyecek çok fazla bir şey yok. Benim ilk işime beraber başladık. Beni sektörde dahil edenlerden biridir. Çok üzgünüm.

İsmail Ege Şaşmaz: Hocamız ve arkadaşımızdı. En son projemde de Osman hocayla beraberdik. En son bana eli değmiş oldu mutlu ve gururluyum. Detaycı biriydi. Noktası ve virgülüne kadar sahnede yardımcı olurdu.

İrem Helvacıoğlu: Sinema ve televizyon dünyasının en önemli ismini kaybettik. Birçok oyuncunun yer aldığı konumun sebep olmasını sağlayan ismi kaybetti. Osman hoca inandığı insanların arkasında olmayı seven insandı. Bana inanmasaydı herhalde şu anda sizinle burada konuşuyor olamazdım.

Ulaş Tuna Astepe: Türk sineması değerli bir büyüğünü kaybetti. Çok öğrenci yetiştirdi. Bu hayattan şerefiyle bir Osman Sınav geçti. İnsanımız onu yaptığı işlerle tanıdı ama onun bıraktığı en büyük miras karakteri oldu.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nden Prof. Dr. Alev İdrisoğlu, Osman Sınav'ı İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde 1978'de öğrenciyken tanıdığını ve akademide Prof. Dr. Sami Şekeroğlu'nun başlattığı sinema eğitiminin ilk öğrencilerinden olduğunu anlattı. İdrisoğlu, akademide Sınav'la birlikte Lütfi Akad, Metin Erksan, Halit Refiğ, İlham Arakon, Duygu Sağıroğlu ve Prof. Dr. Adnan Ataman'ın aralarında olduğu birçok usta isimden ders aldıklarını belirterek, "Osman Sınav, eğitimini sürdürürken bir yandan reklam sektöründe çalışıyordu. Onun için zor bir süreçti çünkü bizden yüzde 100 devam beklenirdi. Zaten devam etmemeye utanırdık. Sonunda ekonomik koşullar, çalışma zorunluluğuyla mezun olmadan okulu bıraktı" dedi. Osman Sınav'ın her zaman okul arkadaşları için hakikatli dost, hocaları için de vefalı öğrenci olduğuna dikkati çeken İdrisoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: Osman Sınav'ı birazcık tanıyan herkes onu vefalı, güvenilir, dürüst olarak tanır ve hakkını teslim eder. Çok disiplinlidir. Çalışma sırasında sert de olabilir ama kimsenin gururunu kırmaz çünkü hakkaniyetlidir, merhametlidir. Gerçekten iyi bir insandır, yalanı, dolanı yoktur, hakiki birisidir. Gururludur, vatanseverdir. Her zaman dik durdu. Çok ama çok çalışkandı. Hep yeni projeler üretti. Fikirleri, yapmak istediği filmler vardı çünkü söylemek istediği şeyler vardı. Televizyon dizi anlayışına yeni bakış, yeni soluk, yeni anlayış getirmiştir. Birkaç kuşak onun dizileriyle büyümüştür. Hakan Bilgin Fadik Sevin Atasoy Ahmet Yenilmez Selçuk Yöntem "EN DEVRİMCİSİNDEN, EN ANARŞİSTİNDEN FİKİRLER HAVA DA UÇUŞURDU" Osnan Sınav'ın yakın dostu Tims Group CEO'su Metin Ergen ise usta yönetmenle 2015'te tanıştıklarını belirterek, birlikte yaşadıkları hatıraları katılımcılarla paylaştı. Ergen, Sınav'ın ufuk açan bir şahsiyet olduğunun altını çizerek; "Bir Hz. Yusuf aşığıydı. Oğluna da karakterlerine de adını vermiş bir Yusuf aşığıydı. Osman abiye, 'Ne yapıyorsun hocam?' dendiğinde, hani 'Tekkeyi bekliyoruz.' denilir ya, o ise kuyuyu bekliyordu. 'Kuyunun içinde misin, yoksa kuyunun başındaki güvercin misin?' diye soramazdım ama anlatırdı. Yusuf kıssasından girerdi, Thomas Mann'ın 'Yusuf ve Kardeşleri' dörtlemesinden çıkardı. 'Şunun filmini, dizisini yapsak mı?' diye çok tehlikeli fikirleri vardı. Birden ben ODTÜ'de öğrencilik günlerime dönerdim. En devrimcisinden, en anarşistinden fikirler havalarda uçuşurdu" şeklinde konuştu. Metin Ergen Sınav'ın zamanı gelmedi için beklettiği birçok projesi olduğundan bahsederek, "Herhalde yapmayı istediği projeleri, yaptıklarından daha fazladır diye düşünüyorum. İnşallah onlar da bir şekilde hayata geçecektir" ifadesini kullandı.

Murat Cemcir, sosyal medya hesabından Osman Sınav için duygusal bir veda mesajı paylaştı. "Sen yine bu koltukta anlatırdın, ben dinlerdim. Bir yol ayrımında yolumu aydınlattın, bugün olduğum kişi olmamda bana rehber oldun. Emeğin sadece bana değil, tüm sektöre büyük. Mekânın cennet olsun. Allah’tan rahmet, ailene ve sevenlerine sabır dilerim" ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi. Osman Sınav'ın cenazesi, Altunizade İlahiyat Fakültesi Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazını takiben Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi. Oktay Kaynarca Ertan Saban Mehmet Aslantuğ Burak Sergen Ünlü yönetmen hayatını kaybetti Haberi Görüntüle Kariyeri boyunca birçok unutulmaz yapıma imza atan Osman Sınav; özellikle 'Deli Yürek', 'Ekmek Teknesi', 'Süper Baba', 'Kurtlar Vadisi', 'Sakarya Fırat' ve 'Sen Anlat Karadeniz' gibi yapımlarla geniş kitlelerce tanındı. 1956'da Burdur'da doğan Osman Sınav, 1975'te İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümünü bitirdi. Tekstil tasarımıyla da ilgilenen Osman Sınav, 1977'de aynı okulun Uygulamalı Sanatlar Yüksek Okulu Tekstil Dizaynı Bölümü'ne kaydoldu. Osman Sınav, ayrıca aynı okulun sinema televizyon enstitüsünde de eğitim görerek 1979'da mezun oldu.

Oktay Kaynarca, Özgü Namal, Selçuk Yöntem ve Mehmet Aslantuğ, aralık ayında Osman Sınav'ı evinde ziyaret etmişti. Bu fotoğraf, Sınav'ın son fotoğrafı oldu. İş hayatına; reklam ajansı Man Ajans'ta metin yazarı olarak başlayan Osman Sınav, reklamcılık kariyerine daha sonra 1980 ila 1984 arasında Grafika Lintas adlı ajansta devam etti. Metin yazarlığının yanı sıra creative grup başkanlığı görevini de yürüten Sınav, 1984'te Sinegraf Film Yapım / Yönetim Ltd. Şti.ni kurarak yaklaşık 500 reklam filmi ve kampanyanın yönetmenliğini yaptı. Ünlülerden taziye mesajı Haberi Görüntüle Osman Sınav, 1987'de 'Bir Muharririn Ölümü' ile kurgusal yapım yönetmenliğine de başlayarak, 36 TV dizisi ve sinema filmine imza attı.

Yönetmenler Derneği ile Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Birliğinin üyesi de olan Osman Sınav, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Prof. Sami Şekeroğlu Sinema - TV Merkezi'nde öğretim görevlisi olarak da görev yaptı. Osman Sınav'ın, Tangül Sınav ile olan evliliğinden; Yusuf Ömer Sınav, Ayşegül Sınav ve Mehmet Kenan Sınav adında 3 çocuğu bulunuyor. Eva Green ile çalışmayı istemişti Haberi Görüntüle