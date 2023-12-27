İzmir ve Bodrum'daki 3 restoranıyla Michelin Rehberi'nin 2024 seçkisinde yer almayı başaran şef Osman Sezener'in işlettiği Urla ve Bodrum'daki iki restoranı birer "yıldız" ile işaretlendi. Urla'daki yıldız alan restoranı için sürdürülebilir mutfak çalışmaları nedeniyle "yeşil yıldız" da kazanan Sezener'in ailesine ait restoranı da rehberde tavsiye listesinde yer buldu. Şef Sezener, Michelin Rehberi'nin seçkisine İstanbul'un ardından İzmir ve Bodrum'u eklediği ilk yılda 3 işletmesiyle 4 ödül kazandığını, bunun Türkiye'de bir ilk olduğunu vurgulayarak, mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdi.