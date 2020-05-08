Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

Normalleşme adımları kapsamında 7 büyükşehire giriş-çıkış serbest bırakıldı malum. Bu 7 büyükşehir arasında Muğla da var. Yani Bodrum, Marmaris ve Datça gibi gözde yazlık bölgelere de giriş-çıkış artık serbest. Ve bu kararla birlikte başta Bodrum olmak üzere Muğla’ya ve tüm ilçelerine tabiri caizse akın başladı. Yazlık bölgelere girişte araç kuyrukları kilometreleri buldu. Bu görüntünün ardından da yerel yöneticilerden ‘Gelmeyin’ çağrısı yükselmeye başladı. Örneğin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerden Muğla ve ilçelerine gelen yazlıkçıları uyardı. ‘Gelmeyin’ çağrısı yapan Osman Gürün’e Muğla’daki son durumu sordum. Yaz aylarında nasıl olacak? Sahillerde, plajlarda hangi önlemler alınacak? Planlamaları nasıl? Normalleşme sürecini nasıl yönetecekler? İşte Osman Gürün’ün verdiği yanıtlar...

"İZOLASYON RİCA EDİYORUZ"

“Normalleşme sürecinde Muğlamıza giriş-çıkış sınırlandırılmasının kaldırılması bir kesimi mutlu ederken bazı kesimlerde de haklı olarak endişe yarattı. Vatandaşlarımızın 11 Mart’tan itibaren koronavirüse karşı göstermiş olduğu dikkat, sabırlı karantina süreci meyvelerini vermiş, şehrimiz örnek bir mücadele sergilemişti. Yasakların kalkmasından sonra özellikle Bodrum ilçemiz girişinde bir yoğunluğun yaşandığı bilgisi haber bültenlerine de yansıdı. Yerleşik nüfusumuz yanında ikinci evi Muğlamızda olan vatandaşlarımız güzel havaları da fırsat bilerek yazlık konutlarına geldi. Bu vatandaşlarımızdan geldikleri ilçelerde kendilerini 14 gün izole etmesini ve ihtiyaçları dışında dışarı çıkmamalarını rica ediyoruz. Koronavirüs mücadelesinde herkesin evinde kalması gerekliliği çok önemli bir konu.

"23 HASTANEDE 2 BİN YATAK"

Özellikle büyükşehirlerden ilçelerimize gelerek nüfusu arttırmak, bilmeyerek virüsü taşımak sağlık açısından büyük sıkıntılar doğuracaktır diye baştan beri açıklamalar yapıyoruz. Çünkü ilçelerimizde hasta yatak kapasitesi sınırlı. Herkesin yaşadığı şehirde kalması bu açıdan büyük önem arz ediyor. Muğlamızda hastane sayısı 23, yatak kapasitesi de yaklaşık 2000. Normalleşme sürecinde rehavete kapılmak, tedbirleri gevşetmek ikinci bir hastalık dalgasına neden olabilir. Biraz daha sabırlı davranarak kendimizi, sevdiklerimizi ve çevremizi koruyabilir daha mutlu, umutlu yarınlara ulaşabiliriz.”

SOSYAL MESAFELİ TEDBİRLER

Hastane ve yatak kapasitesinin sınırlı olmasına dikkat çeken Gürün’e "Peki plajda sosyal mesafe nasıl korunacak?" diye sordum. Osman Gürün, şunları söyledi:

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün

“11 Mart’tan itibaren ülkemizde görülmeye başlayan koronavirüs salgınının en çok vurduğu sektörlerden biri de ne yazık ki turizm. Bazı ülkelerin ve turizm potansiyeli yüksek şehirlerin geçim kaynağı olan turizmde büyük umutlar bağlanan 2020 koronavirüs nedeni ile tedbirlerle geçecek. İnsan sağlığı her şeyden daha önemli. Dünya ve ülkemiz bu salgını elbette atlatacak ama hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Uçuş, seyahat, konaklama, her şey dahil, açık büfe gibi birçok alışkanlıklarımızın yerini sosyal mesafeli tedbirler alacak. Sahiller, plajlar, oteller, pansiyonlar için yeni düzenlemeler getirilecek.

"TURİZM YOL HARİTASI GEREK"

Koronavirüsten ekonomik olarak turizm sektörü de çok büyük bir yara aldı. 2019 turizm verileri ışığında 2020 yılından beklenti yüksekti. 2019 yılı içerisinde Ülkemize giren turist sayısı 51.7 milyon ziyaretçi ve 34.5 milyar dolar turizm geliri rakamına ulaşmıştı. Muğlamız yaklaşık 3.5 milyon ziyaretçi ağırlayarak 2 milyar 103 milyon dolar civarı turizm geliri elde etmişti. Sadece ülkemiz için değil dünyanın birçok ülkesi bu yıl için turizmden büyük bir beklentinin içine girilmemesi konusunda hemfikir. Hükümetin turizm konusunda izlenecek yol haritasını belirlemesi ve gerekli tedbirleri ve destekleri açıklaması gerekiyor.

Muğla girişinde kilometreleri bulan kuyruk.

OTELLERDE YÜZDE 60 DOLULUK

Açıklanan destek paketleri turizmcilerimizin büyük bölümünden aldığımız geri dönüşlere göre yerine ulaşmamış. Turizmle ilgili iç hatların haziran ayı içerisinde başlanacağı açıklaması var. Otellerin yüzde 60 doluluk oranı ile çalışması, karantina alanları, plajlarda, havuzlarda sosyal mesafe kuralı, açık büfelerin cam büfe şekline dönüştürülmesi gibi birçok tedbirin alınacağı ve işletmelerin bu kurallara uyma zorunluluğu getirilmesi konuşuluyor. Vatandaşlarımızın sağlığı birinci planda olmak üzere turizm konusunda da yapıcı adımlar atılmalı, bu sektörden geçimini sağlayanlar da düşünülmelidir.

"SAĞLIKLI YENİ DÜNYA DÜZENİ"

2020 yılı turizmine sadece kaybedilen bir yıl olarak bakılmamalı tüm dünyanın bu yaşananlardan dersler çıkarması gerekmektedir. Koronavirüs salgınından sonra tüm dünya bu virüsün getirdiği değişikliklere ayak uyduracak ve yeni bir dünya düzeni oluşacaktır. Sağlığın birinci sırada olacağı yeni dünya düzeninde sınırların ne kadar kolay aşıldığı, tüm ülkelerin birbirine ihtiyacı olduğu, savaşların, anlaşmazlıkların dünya düzeninde yeri olmadığı net görülecektir.”