Osman Durmuş kimdir?

57'nci hükümet döneminde Sağlık Bakanı olan 3 çocuk babası, 73 yaşındaki Osman Durmuş, sabah saatlerinde evinde beyin kanaması geçirdi.

OSMAN DURMUŞ'UN SAĞLIK DURUMU NASIL?

DHA'da yer alan habere göre Durmuş, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Durmuş'un sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

OSMAN DURMUŞ KİMDİR?

Osman Durmuş, 5 Ağustos 1947 yılında, Çankırı'da doğmuş siyasetçi ve tıp doktorudur.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. Aynı üniversitede yaptığı Anatomi ihtisasının ardından Ankara Devlet Hastanesi'nde Genel Cerrahi ihtisası da yapmıştır. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde Genel Cerrahi Ana Bilim Dalında Doçent olarak çalışmıştır. Türkiye Üniversite Öğretim Elemanları Sendikası Kurucusu ve Başkanı olarak görev yapmıştır. XXI. ve XXIII. Dönem Kırıkkale Milletvekiliği yapmıştır. Sağlık Bakanlığı görevini icra etmiştir.