Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlıklarına devam eden milli takım, teknik direktör Osman Çakmak yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda sporcular, daha sonra koşu çalışması yaptı.

Denge ve konsantrasyon çalışması sonrası soğuma koşusuyla antrenman tamamladı.

Teknik direktör Osman Çakmak yaptığı açıklamada, iyi bir kamp süreci yaşadıklarını söyledi.

Mükemmel bir ortamda çalıştıklarını dile getiren Çakmak, "Türk bayrağı için mücadele ediyoruz." dedi.

Bugüne kadar milli takımda yer alamayan sporcuları da kampa dahil ettiklerini aktaran Çakmak, "Daha çok çalışmamız gerektiğinin farkındayız. Her gün üzerine bir şey katarak devam ediyoruz. Kendimizi her saat geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.