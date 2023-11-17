Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        31
        Galatasaray
        GS
        31
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        22
        Trabzonspor
        TS
        22
        Beşiktaş
        BJK
        22
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        22
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        18
        Kasımpaşa
        KSM
        18
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        17
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        17
        Gaziantep FK
        GFK
        15
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        14
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        14
        MKE Ankaragücü
        MKE
        13
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Rams Başakşehir
        İBFK
        9
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        8
        İstanbulspor
        İST
        5
        Haberler Spor Futbol İbrahim Yıldız yazdı: Hangi altyapı? - Futbol Haberleri

        İbrahim Yıldız yazdı: Hangi altyapı?

        Türk futbolunun son yıllardaki en büyük sorunlarından biri şüphesiz altyapı... Kulüpler yabancı oyunculara milyonlarca Euro harcarken, borçlar da rekor meblağlara ulaştı. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız da Türk futbolundaki altyapı sorununu kaleme alarak dikkat çeken tespitlerde bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2023 - 09:11 Güncelleme: 17.11.2023 - 09:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        İbrahim Yıldız yazdı: Hangi altyapı?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş’ın altın çağını yaşadığı dönemin tüm futbolcularına hocalık yapan kim diye sorduğumuzda akla gelen tek isim Serpil Hamdi Tüzün’dür.

        Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle evinden çıkamayan S.Hamdi Tüzün’ün hastaneye kaldırıldığını öğrendik.

        Bu haber ister istemez 70’li yılları anımsattı.

        Önce S.Hamdi Tüzün’ün kim olduğunu bilmeyenlere anlatalım.

        İstanbul’da amatör olarak futbol oynayan Tüzün, 60’lı yıllarda Hollanda’ya giderek Ajax takımında staj yapmış bir eğitmendir.

        REKLAM

        Orada Cruyff, Neeskens gibi dünya yıldızı oyuncularla çalışma fırsatı bulduktan sonra Gündüz Tekin Onay’ın talebi ile Beşiktaş Kulübü'nde çalışmaya başladı.

        Bugün çok sıkça kullandığımız altyapı olgusunun temelini atan isim oldu.

        Ancak, altyapı yerine Öz Kaynak Düzeni terimini kullanan ve bu felsefenin mimarı olan Tüzün çok sayıda futbolcunun Beşiktaş A takımına yükselmesinde pay sahibi olmuştur.

        Ziya Doğan, Fuat Yaman, Kadir Akbulut, Rıza Çalımbay, Metin Tekin, Mehmet Özdilek, Ali Gültiken, Feyyaz Uçar, Sergen Yalçın, Gökhan Keskin gibi isimleri Türk futboluna kazandırmıştır.

        Genç yetenekleri keşfetme ve yetiştirme ustalığı ile hala efsane bir isim olarak bilinmektedir.

        Günümüz futbolunda Tüzün hocanın yolundan giden çok az idealist isimden söz etmek üzücüdür.

        Bunun birçok nedeni olduğu bir gerçek.

        En önemlisi kulüp yöneticilerinin altyapıyı gereksiz görmeleridir.

        İnsan, bilgi, zaman, para ve tesis olmadan altyapı kavramı içi boş bir söylemden ileri gitmiyor.

        Olmazsa olmaz 5 kriteri sağlamadan gündemde olan Spor Akademileri de havada kalan bir laftır.

        REKLAM

        İHRAÇ EDEN ÜLKE OLABİLİRİZ

        Son günlerde şampiyonluğa oynayan takımlarımızda sakatlık sorunu sıkça gündeme geliyor.

        Özellikle bazı bölgelerde oyuncu bulma sıkıntısı yaşanıyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş başta olmak üzere stoper arayışları söz konusu.

        Teknik direktörler ne yapacaklarını şaşırmış(!) durumda, transfer diye diretiyorlar.

        Koskoca takımların altyapılarında onlarca oyuncu, üst takıma çıkma sevdası ile çalışırken, hiçbir yöneticinin aklına altyapı gelmiyor.

        Sorgulanması gereken bu sorunu bir kez daha dile getirelim.

        Kulüpler altyapılarına ciddi olarak önem gösterseler, sakatlanan oyuncuların yerini gençlerle dolduramazlar mı?

        Ülkemiz de futbolu seven yetenekli binlerce oyuncudan üst seviyede isimler ortaya çıkarabilir.

        Avrupa kulüpleri bu konuda arayış içerisinde. Afrika ve Asya’yı didik didik tarıyorlar.

        Zaman kaybetmeden futbol tarlası haline getireceğimiz altyapılar, ihraç edeceğimiz oyuncular üretebilir.

        Milyonlarca dövizi yabancı oyunculara harcayan yöneticiler sabırla davranır ise kazanma zevkini de tadabilirler.

        Akademi, altyapı, futbolcu tarlası ya da fabrikası adı ne olursa olsun futbolumuzun tek kurtuluş reçetesidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Hüngür hüngür ağladılar! Sinir krizi geçirdiler! "Biz ne yapacağız ya?"
        Hüngür hüngür ağladılar! Sinir krizi geçirdiler! "Biz ne yapacağız ya?"
        35 yıl hapisle aranıyordu! Suç makinesi çadırda yakalandı!
        35 yıl hapisle aranıyordu! Suç makinesi çadırda yakalandı!
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya gidiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya gidiyor
        Hamas'tan ABD'ye: Apaçık yalan hikayenin tekrarı
        Hamas'tan ABD'ye: Apaçık yalan hikayenin tekrarı
        Sadece faizi ödenen 186 milyarlık borç
        Sadece faizi ödenen 186 milyarlık borç
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        Köşe kapmaca
        Köşe kapmaca
        Amca oğlundan 'kan parası' dehşeti!
        Amca oğlundan 'kan parası' dehşeti!
        Kar ve sağanak uyarısı! Bu iller dikkat
        Kar ve sağanak uyarısı! Bu iller dikkat
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Portekiz'de isyan! "Firavunun piramidi"
        Portekiz'de isyan! "Firavunun piramidi"
        Keserli vahşette katili 'kedi' eleverdi
        Keserli vahşette katili 'kedi' eleverdi
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenleri günlükte ortaya çıktı
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenleri günlükte ortaya çıktı
        İlkay'ın menajeri konuştu!
        İlkay'ın menajeri konuştu!
        Baba oluyor
        Baba oluyor
        Fenerbahçe'de transfer gündemi!
        Fenerbahçe'de transfer gündemi!
        Dilan ve Engin Polat'ın avukatı etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi
        Dilan ve Engin Polat'ın avukatı etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi
        Biden ve Jinping'in araba diyaloğu gündem oldu
        Biden ve Jinping'in araba diyaloğu gündem oldu
        Habertürk Anasayfa