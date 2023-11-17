İbrahim Yıldız yazdı: Hangi altyapı?

Beşiktaş’ın altın çağını yaşadığı dönemin tüm futbolcularına hocalık yapan kim diye sorduğumuzda akla gelen tek isim Serpil Hamdi Tüzün’dür.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle evinden çıkamayan S.Hamdi Tüzün’ün hastaneye kaldırıldığını öğrendik.

Bu haber ister istemez 70’li yılları anımsattı.

Önce S.Hamdi Tüzün’ün kim olduğunu bilmeyenlere anlatalım.

İstanbul’da amatör olarak futbol oynayan Tüzün, 60’lı yıllarda Hollanda’ya giderek Ajax takımında staj yapmış bir eğitmendir.

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Orada Cruyff, Neeskens gibi dünya yıldızı oyuncularla çalışma fırsatı bulduktan sonra Gündüz Tekin Onay’ın talebi ile Beşiktaş Kulübü'nde çalışmaya başladı.

Bugün çok sıkça kullandığımız altyapı olgusunun temelini atan isim oldu.

Ancak, altyapı yerine Öz Kaynak Düzeni terimini kullanan ve bu felsefenin mimarı olan Tüzün çok sayıda futbolcunun Beşiktaş A takımına yükselmesinde pay sahibi olmuştur.

Ziya Doğan, Fuat Yaman, Kadir Akbulut, Rıza Çalımbay, Metin Tekin, Mehmet Özdilek, Ali Gültiken, Feyyaz Uçar, Sergen Yalçın, Gökhan Keskin gibi isimleri Türk futboluna kazandırmıştır.

Genç yetenekleri keşfetme ve yetiştirme ustalığı ile hala efsane bir isim olarak bilinmektedir.

Günümüz futbolunda Tüzün hocanın yolundan giden çok az idealist isimden söz etmek üzücüdür.

Bunun birçok nedeni olduğu bir gerçek.

En önemlisi kulüp yöneticilerinin altyapıyı gereksiz görmeleridir.

İnsan, bilgi, zaman, para ve tesis olmadan altyapı kavramı içi boş bir söylemden ileri gitmiyor.

Olmazsa olmaz 5 kriteri sağlamadan gündemde olan Spor Akademileri de havada kalan bir laftır.