Osimhen'e dev talip!
Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
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Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı.
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Fransız basınından RMC Sport, Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'in Nijeryalı golcü için harekete geçtiğini yazdı.
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PSG'nin, Osimhen'i ocak ayında renklerine bağlamak istediği belirtildi.
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RMC Sport'a göre PSG, Victor Osimhen'i sezon başında da istedi. Ancak Fransız devinin teknik direktörü Luis Enrique, yaz aylarında bu transfere onay vermedi.
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PSG yönetiminin, Osimhen için yeniden hamle yaptığı ve oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirdikleri öne sürüldü.
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Yıldız oyuncunun, şu anda Türkiye'de mutlu olsa da PSG'nin bu ilgisinden memnun kaldığı vurgulandı.
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Haberde ayrıca, PSG'nin bu transfer için Napoli'yi de ikna etmesi gerektiği belirtildi.
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Son kararı ise teknik direktör Luis Enrique'nin vereceği gelen bilgiler arasında.
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Osimhen, Galatasaray formasıyla bu sezon 14 maça çıkarken, 10 gol atıp 5 de asist yaptı.
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