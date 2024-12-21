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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Osimhen'e dev talip! - Galatasaray Haberleri

        Osimhen'e dev talip!

        Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2024 - 14:25 Güncelleme: 21.12.2024 - 14:25
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          Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı.

        • 2

          Fransız basınından RMC Sport, Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'in Nijeryalı golcü için harekete geçtiğini yazdı.

        • 3

          PSG'nin, Osimhen'i ocak ayında renklerine bağlamak istediği belirtildi.

        • 4

          RMC Sport'a göre PSG, Victor Osimhen'i sezon başında da istedi. Ancak Fransız devinin teknik direktörü Luis Enrique, yaz aylarında bu transfere onay vermedi.

        • 5

          PSG yönetiminin, Osimhen için yeniden hamle yaptığı ve oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirdikleri öne sürüldü.

        • 6

          Yıldız oyuncunun, şu anda Türkiye'de mutlu olsa da PSG'nin bu ilgisinden memnun kaldığı vurgulandı.

        • 7

          Haberde ayrıca, PSG'nin bu transfer için Napoli'yi de ikna etmesi gerektiği belirtildi.

        • 8

          Son kararı ise teknik direktör Luis Enrique'nin vereceği gelen bilgiler arasında.

        • 9

          Osimhen, Galatasaray formasıyla bu sezon 14 maça çıkarken, 10 gol atıp 5 de asist yaptı.

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