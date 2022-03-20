Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Oscar’lı filmler Türkiye’de nasıl sıralandı?

Önümüzdeki hafta sahibini bulacak Akademi Ödülleri vesilesiyle 2000’li yıllarda En İyi Film Oscar’ını kazanan 21 filmin Türkiye gişelerinde gösterdiği performansa baktık. Boxoffice Türkiye’deki seyirci sayılarına baktığımızda, ‘Parazit’ dışında, Oscar’lı filmlerin son 10 yılda bizde daha az ilgi gördüğü ortaya çıkıyor. Karışıklığa yol açmasın diye filmlerin yapım tarihlerini değil Oscar aldıkları yılı yazdığımızı belirtelim. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar’ın yazısı.

20.03.2022 - 00:23 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT
HABERTURK.COM

  • 21. NOMADLAND (2021)

    Son yıllarda gördüğüm en güzel filmlerden biriydi. Birçok ödül kazandı ve 2021’in en iyi filmleri arasına girdi. Ama ne yazık ki, pandemi nedeniyle dünya genelinde gişelerde 39 milyon 458 bin dolarla çok düşük bir hasılat elde etti. Daha kötüsü, Türkiye’de ticari gösterime bile girmedi. Sadece Filmekimi, İstanbul Film Festivali ve Ankara Uçan Süpürge Film Festivali’nde buluştu seyirciyle… Chloé Zhao’nun yönettiği ‘Nomadland’ sadece bir neoliberalizm eleştirisi değildi. Ruhani ve duygusal yanları güçlü bir filmdi. 
    (Türkiye’de gösterime girmedi)

  • 20. ÖLÜMCÜL TUZAK (2009)
    (The Hurt Locker)

    Yapımcıları filmi ödül sezonunda değil, çok daha önce gösterime girdiler ve Irak Savaşı’nda geçen bir aksiyon gerilim filmi gibi pazarladılar. Eleştirmenlerin övgülerine karşılık seyircileri cezbedemedi. Bırakın aldığı adaylıkları, kazandığı Oscar bile seyircinin ilgisizliğini değiştiremedi. ABD dışında ise milliyetçilikle suçlanarak tepki aldı… Türkiye’de basın gösterimi bile yapılmadan, yetersiz bir tanıtımla buluştu seyirciyle ve Oscar kazandığı dönemde de ABD propagandasıyla suçlandı. Oysa ‘ABD Irak'ta ne arıyor?' sorusunu tümüyle pas geçmesi dışında kötü bir film değildi. Yönetmen Kathryn Bigelow hareketli kamerasıyla olayları ve karakterleri yakından takip ediyor, ölümle yaşam arasındaki çizgide seyirciyi gerdikçe geriyordu. 'Ölümcül Tuzak', insan doğası ve savaş üzerine kritik sorular soran, dünyanın bir yerinde savaşlar sürerken, öte yandaki barışın çok fazla bir şey ifade etmeyeceğini anlatan bir filmdi. 
    (Toplam seyirci: 20.883)

  • 19. SPOTLIGHT (2015)

     Katolik Kilisesi’nin çocukları taciz eden rahipleri sistematik olarak koruduğunu açığa çıkarmaya çalışan bir grup araştırmacı gazetecinin gerçek öyküsünü anlatan “Spotlight”, tam bir gazetecilik filmiydi. Editörün haber konusunu yayın yönetmeninden aldığı andan yayımlanmasına kadar olan süreç ayrıntılarıyla işleniyordu. Muhabirin haber mücadelesini, psikolojisini; editörün habere katkısının önemini özenle anlatıyordu. Sadece gazetecilik üzerine bir film olduğu söylenemezdi. “Spotlight” ı önemli ve etkileyici kılan özelliği, tacizci rahipleri koruyan bütün bir sistemi deşifre etmesiydi... Filmde kahramanlar değil gerçek insanlar vardı. Tüm bu gerçekçilik ve seyircinin heyecan, gerilim gibi beklentilerini dikkate almaması, klişelere rağbet etmemesi nedeniyle sadece Türkiye’de değil birçok ülkede gişelerde başarılı olamadı. 
    (Toplam seyirci: 44.978) 

  • 18. ARTİST (2011)
    (The Artist)

    Bu listede sonuncu olarak yer almamasının bile başarı olduğunu düşünüyorum. Çünkü “Artist”, sadece siyah-beyaz sessiz bir film değildi. Neredeyse tümüyle Sessiz Sinema döneminin görsel estetiğine göre çekilmiş bir filmdi. Yönetmen Michel Hazanavicious, dönemin standart kamera lenslerini, kamera kullanımını, gri tonların bolca olduğu yumuşak kontrastlı siyah beyaz görüntülerini ve montaj anlayışını neredeyse bire bir uyguluyordu. Ara yazıları ve fon müziğiyle 1920’li yıllarda çekilmiş bir sessiz film seyrettiğimiz izlenimini vermek için elinden geleni ardına koymuyordu. Bununla yetinmiyor; öyküyü ve senaryoyu da o dönemin sinema anlayışına göre kuruyordu. Tüm bunlara rağmen ‘Artist’ Türkiye’de ‘Spotlight’ ve ‘Ölümcül Tuzak’ gibi Oscarlı filmleri geçmeyi başardı. 
    (Toplam seyirci: 57.382) 

  • 17. AY IŞIĞI (2016)
    (Moonlight)

    Afrika kökenli Amerikan gençliğinin uyuşturucu bataklığına dönüşmüş mahallelerde neler yaşadığı üzerine çok film seyrettik. “Ay Işığı”nın farkı, çeteleri, silahı, polisi işe karıştırmamasıydı... Yönetmen ve yazar Barry Jenkins suçun cazibesini bir yana bırakıp mahalledeki erkeklik kültürüne odaklanıyor; babasız, uyuşturucu müptelası bir anneyle büyüyen Chiron’un öyküsünü anlatıyordu. Sonuçta, düşük bütçeli bağımsız bir filmdi. Yapımcıları ödül sezonunda sükse yapmayı planlıyordu ama en iyi film Oscar’ını almak akıllarında yoktu kuşkusuz… ABD’de 27 milyon, dünya genelinde 65.3 milyon dolar hasılat onlar için başarıydı… Türkiye’de böyle bir seyirci sayısına ulaşmasının nedeni hiç kuşkusuz Oscar’daki başarısıydı. 
    (Toplam seyirci: 59.888)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.