Oscar’a aday olan en iyi 15 aksiyon filmi

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ (2001-2003)

(The Lord of the Rings)



2001 yılında ‘Yüzük Kardeşliği’ ile başlayan, ‘İki Kule’ (2002) ve ‘Kral’ın Dönüşü’ (2003) ile tamamlanan ‘Yüzüklerin Efendisi’ni bir üçleme ya da seriden ziyade üç bölümlük tek bir film olarak kabul etmekten yanayım. J.R.R Tolkien’in fantezi türünün klasikleri arasına kabul edilen 3 ciltlik romanı, Orta Dünya’da farklı ırklar ve halkların ortak düşmana karşı verdiği savaşı anlatır. Peter Jackson’ın yönettiği film Tolkien’in dünyasını sinemaya uyarlama konusunda çok başarılı bir deneme... Üç filmin de kendine özgü bir havası var. Sözgelimi, ilk film ‘Yüzük Kardeşliği’nde, yuva duygusu ve yolculuk öne çıkar. İkinci film, ‘İki Kule’, ara bölüm olmanın bazı dezavantajlarından kurtulamazken; 11 Oscar kazanan üçüncü film ‘Kralın Dönüşü’, görkemli savaş sahnelerinin de katkısıyla destan duygusunun hakkını verir. 13 dalda aday olan ilk film 4, 6 dalda aday olan ikinci film ise 2 Oscar kazanır.