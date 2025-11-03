Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Oscar ödüllü müzisyen Glen Hansard 11 Kasım’da geliyor

        Oscar ödüllü müzisyen Glen Hansard 11 Kasım’da geliyor

        Oscar ödüllü müzisyen Glen Hansard, 11 Kasım'da İstanbul Zorlu PSM'de, 13 Kasım'da ise Ankara MEB Şura'da müzikseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2025 - 13:32 Güncelleme: 03.11.2025 - 13:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oscar ödüllü müzisyen Türkiye'ye geliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        2006 yılında başrolünü üstlendiği Once filminin unutulmaz şarkısı “Falling Slowly” ile Oscar Ödülü kazanan müzisyen Glen Hansard Piu Entertainment organizasyonuyla Türkiye’ye geliyor. Hansard, 11 Kasım’da İstanbul Zorlu PSM’de, 13 Kasım’da ise Ankara MEB Şura’da unutulmaz birer solo konser verecek. Konserler, müzikseverlere Glen Hansard’ın şiirselliğiyle örülü şarkılarında hayat bulan eşsiz bir sahne deneyimine tanıklık etme fırsatı sunacak.

        1980’lerin başında Dublin sokaklarında müzik yaparak kariyerine başlayan Hansard, 1990’da kurduğu The Frames ile kısa sürede İrlanda’nın en önemli müzisyenlerinden biri haline geldi. “Fitzcarraldo” (1996) ve “Burn the Maps” (2004) albümleriyle ulusal başarı yakalayan grup, Bob Dylan gibi efsanelerle aynı sahneyi paylaştı.

        Once filmiyle uluslararası şöhrete kavuşan Hansard, “Falling Slowly” ile Oscar Ödülü kazandı. Daha sonra Broadway’e uyarlanan Once The Musical, 8 Tony Ödülü kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

        Solo kariyerinde de önemli albümlere imza atan Hansard; Rhythm and Repose, Grammy adayı Didn’t He Ramble ve son albümü This Wild Willing ile dünya çapında turnelere çıktı. Carnegie Hall ve Sydney Opera House gibi prestijli salonlarda sahne alan sanatçı; Newport Folk, Montreux Jazz ve Lollapalooza gibi festivallerdeki performanslarıyla da izleyicileri büyüledi.

        İlk kez Türkiye’de dinleyiciyle buluşacak olan Hansard, samimi sahne enerjisi ve şiirselliğiyle örülü şarkılarıyla İstanbullu ve Ankaralı müzikseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Konserin biletleri, biletinial.com.tr, biletix.com.tr, passo.com.tr ve bubilet.com.tr’de satışa çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Zorlu PSM
        #Glen Hansard
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        Vergi ve harçlara yeniden değerleme oranının altında zam gelebilir
        Vergi ve harçlara yeniden değerleme oranının altında zam gelebilir
        Kafe kan gölüne döndü! Bir kadın diğer kadını kalbinden bıçakladı!
        Kafe kan gölüne döndü! Bir kadın diğer kadını kalbinden bıçakladı!
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Maurizio Cattelan'ın 'altın klozet'i satışa çıkıyor
        Maurizio Cattelan'ın 'altın klozet'i satışa çıkıyor
        Amca ile yeğeni çalışıyordu... Beton faciası!
        Amca ile yeğeni çalışıyordu... Beton faciası!
        Yılın en parlak ve en büyük Dolunay'ı
        Yılın en parlak ve en büyük Dolunay'ı
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Cimbom ilk kez 'Buruk'
        Cimbom ilk kez 'Buruk'
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı
        Yeni sevgilisini paylaştı
        Yeni sevgilisini paylaştı
        Habertürk Anasayfa