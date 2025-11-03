Oscar ödüllü müzisyen Glen Hansard 11 Kasım’da geliyor

2006 yılında başrolünü üstlendiği Once filminin unutulmaz şarkısı “Falling Slowly” ile Oscar Ödülü kazanan müzisyen Glen Hansard Piu Entertainment organizasyonuyla Türkiye’ye geliyor. Hansard, 11 Kasım’da İstanbul Zorlu PSM’de, 13 Kasım’da ise Ankara MEB Şura’da unutulmaz birer solo konser verecek. Konserler, müzikseverlere Glen Hansard’ın şiirselliğiyle örülü şarkılarında hayat bulan eşsiz bir sahne deneyimine tanıklık etme fırsatı sunacak.

1980’lerin başında Dublin sokaklarında müzik yaparak kariyerine başlayan Hansard, 1990’da kurduğu The Frames ile kısa sürede İrlanda’nın en önemli müzisyenlerinden biri haline geldi. “Fitzcarraldo” (1996) ve “Burn the Maps” (2004) albümleriyle ulusal başarı yakalayan grup, Bob Dylan gibi efsanelerle aynı sahneyi paylaştı.

Once filmiyle uluslararası şöhrete kavuşan Hansard, “Falling Slowly” ile Oscar Ödülü kazandı. Daha sonra Broadway’e uyarlanan Once The Musical, 8 Tony Ödülü kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Solo kariyerinde de önemli albümlere imza atan Hansard; Rhythm and Repose, Grammy adayı Didn’t He Ramble ve son albümü This Wild Willing ile dünya çapında turnelere çıktı. Carnegie Hall ve Sydney Opera House gibi prestijli salonlarda sahne alan sanatçı; Newport Folk, Montreux Jazz ve Lollapalooza gibi festivallerdeki performanslarıyla da izleyicileri büyüledi.

İlk kez Türkiye’de dinleyiciyle buluşacak olan Hansard, samimi sahne enerjisi ve şiirselliğiyle örülü şarkılarıyla İstanbullu ve Ankaralı müzikseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Konserin biletleri, biletinial.com.tr, biletix.com.tr, passo.com.tr ve bubilet.com.tr’de satışa çıktı.