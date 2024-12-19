Oscar'lı yönetmen Christopher Nolan, Kral Charles tarafından 'sir' ilan edildi

"KRAL, FİLMİMİ İZLEMİŞ"

Çiftin yapımcı ve yönetmen olarak ortaklıklarından 'Kara Şövalye' ve 2024 ödül törenlerini silip süpüren epik biyografik film 'Oppenheimer' dahil olmak üzere büyük gişe rekorları kıran filmler çıktı.

Christopher Nolan, kraliyet tarafından onurlandırılmasıyla ilgili konuşurken, Kral Charles'ın 'Oppenheimer' filmini izlediğini söyleyerek, "Çalışmalarımızı bilmesi ve farkında olması çok güzeldi ve evet, bu ünvanın daha fazlasını yapmam için bir teşvik olacağını umduğunu söyledi" ifadesini kullandı.