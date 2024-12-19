Oscar'lı yönetmen Christopher Nolan, Kral Charles tarafından 'sir' ilan edildi
'Oppenheimer', 'Yıldızlar Arasında', 'Kara Şövalye' gibi filmlerin yönetmeni Christopher Nolan, şövalye ünvanı aldı. Nolan'ın 'sir' ilan edildiği kraliyet töreninde, yapımcı eşi Emma Thomas'a da 'dame' ünvanı verildi
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'Oppenheimer', 'Yıldızlar Arasında', 'Kara Şövalye', 'Dunkirk', 'Tenet', 'Inception' gibi önemli yapımların Oscar'lı yönetmeni Christopher Nolan'a şövalyelik ünvanı verildi.
54 yaşındaki İngiliz yönetmen, dün Buckingham Sarayı'nda düzenlenen törende Kral Charles tarafından 'sir' ilan edildi.
Yönetmenin, 53 yaşındaki yapımcı eşi Emma Thomas'a da sinema sektörüne katkılarından dolayı 'dame' ünvanı verildi.
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"KRAL, FİLMİMİ İZLEMİŞ"
Çiftin yapımcı ve yönetmen olarak ortaklıklarından 'Kara Şövalye' ve 2024 ödül törenlerini silip süpüren epik biyografik film 'Oppenheimer' dahil olmak üzere büyük gişe rekorları kıran filmler çıktı.
Christopher Nolan, kraliyet tarafından onurlandırılmasıyla ilgili konuşurken, Kral Charles'ın 'Oppenheimer' filmini izlediğini söyleyerek, "Çalışmalarımızı bilmesi ve farkında olması çok güzeldi ve evet, bu ünvanın daha fazlasını yapmam için bir teşvik olacağını umduğunu söyledi" ifadesini kullandı.
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ORTAK ÇALIŞTILAR
'Oppenheimer' ile çift ilk kez 'En İyi Film' Oscar'ını ve 'En İyi Film' BAFTA'sını kazandı. Daha önce 2010'un bilimkurgu filmi 'Inception' ve 2017'nin savaş gerilim filmi 'Dunkirk' bu ödüllere aday gösterilmişti.
Çift, 1997'de evlendikten sonra gişe rekorları kıran filmlerinin çoğunun arkasında olan bir yapım şirketi kurdu.
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"İYİ BİR EŞ BULUN"
Christopher Nolan, bir keresinde genç yönetmenlere tavsiyesinin ne olduğu sorulduğunda "İyi bir eş bulun" yanıtını vermişti.
Nolan, 'dünyanın en yenilikçi ve etkili film yönetmenlerinden biri' olduğu için İngiliz Film Enstitüsü Bursu'na layık görüldüğünde de eşine teşekkür etmişti.
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KİMLER ŞÖVALYE İLAN EDİLDİ?
İngiltere'de sanat, iş, siyaset, spor gibi alanlardan üstün hizmetlerde bulunmuş başarılı isimler, şövalyelik nişanı ile ödüllendiriliyor.
Bugüne dek Elton John, Anthony Hopkins, Kevin Spacey, Paul McCartney, Patrick Stewart, Angelina Jolie ve Judi Dench gibi pek çok ünlü isme şövalyelik ünvanı verildi.