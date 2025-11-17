Habertürk
        Haberler Dünyadan Tom Cruise ilk Oscar'ını aldı! Oscar Onur Ödülleri sahiplerini buldu

        Tom Cruise ilk Oscar'ını aldı! Oscar Onur Ödülleri sahiplerini buldu

        Aksiyon yıldızı Tom Cruise, yıllardır Hollywood'un önemli yapımlarına imza atsa da bugüne dek hiç Oscar heykelciğini kaldıramadı. Bu yıl 16'ncı kez sahiplerini bulan Oscar Onur Ödülleri, Tom Cruise için bir ilkin yaşanmasını sağladı. Cruise, ilk Oscar'ını "Film çekmek benim işim değil, kimliğim" sözleriyle aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2025 - 12:18 Güncelleme: 17.11.2025 - 14:23
        Tom Cruise için bir ilk
        Oscar Onur Ödülleri, bu yıl 16'ncı kez sahiplerini buldu. Bugüne kadar oyunculuk dalında hiç Oscar kazanamayan Tom Cruise ilk Oscar'ını 'Onur Ödülü' olarak aldı. Bu ödül, yaşam boyu başarı, sinema sanatları ve bilimlerine olağanüstü katkılar veya Akademi'ye olağanüstü hizmet nedeniyle veriliyor.

        Dün gece Hollywood'daki Ray Dolby Balo Salonu'nda gerçekleşen törende Tom Cruise, Oscar Onur Ödülü'nü alırken; "Film çekmek benim işim değil, kimliğim" ifadesini kullandı. Cruise, 'Fahri Oscar' olarak kabul edilen ödülü, Oscar ödüllü, Meksikalı yönetmen Alejandro González Iñárritu'nun elinden aldı.

        Tom Cruise, bu yılki törende onurlandırılan dört sinema sanatçısından biriydi. Gecede ayrıca; yapım tasarımcısı Wynn Thomas, oyuncu - yapımcı ve koreograf Debbie Allen de aynı ödülü aldı. Oyuncu, şarkıcı ve şarkı yazarı Dolly Parton da 'Jean Hersholt İnsani Yardım Ödülü'nü kazandı.

        Dolly Parton'ın katılmadığı ödül töreninde Tom Cruise, sahne arkasında Debbie Allen, Jennifer Hudson gibi isimlerle mutluluk pozları verdi.

        Gecede Leonardo DiCaprio'dan Jennifer Lopez'e, Kristen Stewart'tan Jennifer Lawrence'a pek çok ünlü isim hazır bulundu. Şıklıklarıyla beğeni toplayan ünlü isimler, 16 Mart 2026'da yapılacak Oscar Ödülleri'nin provasını gerçekleştiriyor gibiydi.

        Jennifer Lopez

        Dwayne Johnson - Emily Blunt

        Emma Stone

        Kate Hudson - Hugh Jackman

        Gwyneth Paltrow

        Leonardo DiCaprio

        Ariana Grande

        Jacob Elordi

        Sydney Sweeney

        Kristen Stewart

        Alexander Skarsgård

        Dakota Johnson

        Anya Taylor-Joy

        Jennifer Lawrence

        Elle Fanning

        Brendan Fraser

        Jeremy Allen White

        Kate Hudson

        Colin Farrell

        Natalie Portman

