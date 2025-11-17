Tom Cruise ilk Oscar'ını aldı! Oscar Onur Ödülleri sahiplerini buldu

Oscar Onur Ödülleri, bu yıl 16'ncı kez sahiplerini buldu. Bugüne kadar oyunculuk dalında hiç Oscar kazanamayan Tom Cruise ilk Oscar'ını 'Onur Ödülü' olarak aldı. Bu ödül, yaşam boyu başarı, sinema sanatları ve bilimlerine olağanüstü katkılar veya Akademi'ye olağanüstü hizmet nedeniyle veriliyor.

Dün gece Hollywood'daki Ray Dolby Balo Salonu'nda gerçekleşen törende Tom Cruise, Oscar Onur Ödülü'nü alırken; "Film çekmek benim işim değil, kimliğim" ifadesini kullandı. Cruise, 'Fahri Oscar' olarak kabul edilen ödülü, Oscar ödüllü, Meksikalı yönetmen Alejandro González Iñárritu'nun elinden aldı.

Tom Cruise, bu yılki törende onurlandırılan dört sinema sanatçısından biriydi. Gecede ayrıca; yapım tasarımcısı Wynn Thomas, oyuncu - yapımcı ve koreograf Debbie Allen de aynı ödülü aldı. Oyuncu, şarkıcı ve şarkı yazarı Dolly Parton da 'Jean Hersholt İnsani Yardım Ödülü'nü kazandı.

Dolly Parton'ın katılmadığı ödül töreninde Tom Cruise, sahne arkasında Debbie Allen, Jennifer Hudson gibi isimlerle mutluluk pozları verdi.

Gecede Leonardo DiCaprio'dan Jennifer Lopez'e, Kristen Stewart'tan Jennifer Lawrence'a pek çok ünlü isim hazır bulundu. Şıklıklarıyla beğeni toplayan ünlü isimler, 16 Mart 2026'da yapılacak Oscar Ödülleri'nin provasını gerçekleştiriyor gibiydi.

Jennifer Lopez Dwayne Johnson - Emily Blunt Emma Stone Kate Hudson - Hugh Jackman Gwyneth Paltrow Leonardo DiCaprio Ariana Grande Jacob Elordi Sydney Sweeney Kristen Stewart REKLAM Alexander Skarsgård Dakota Johnson Anya Taylor-Joy Jennifer Lawrence Elle Fanning Brendan Fraser Jeremy Allen White Kate Hudson Colin Farrell Natalie Portman