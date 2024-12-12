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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Oscar' 14 Aralık'ta Küçükçekmece'de

        'Oscar' 14 Aralık'ta Küçükçekmece'de

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın 'Oscar' adlı oyunu 14 Aralık'ta Küçükçekmece Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde seyirciyle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 16:49 Güncelleme: 12.12.2024 - 16:49
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        'Oscar' 14 Aralık'ta Küçükçekmece'de
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 110. yıl etkinlikleri kapsamında “Oscar”ı Küçükçekmece seyircisiyle buluşturuyor. Claude Magnier’in yazdığı, Asude Zeybekoğlu’nun çevirdiği, Ersin Umulu’nun yönettiği “Oscar”, 14 Aralık 2024 Cumartesi günü Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde saat 15.00 ve 20.30’da seyirci karşısına çıkacak.

        OYUNUN KONUSU

        Christian Jacqueline'e aşıktır, Colette ise Oscar'a. Christian uzun süredir sevdiği kızı Mösyö Bernard'dan isteme niyetindedir. Colette ise babası Mösyö Bernard'a söylediği yalanla sevgilisi ile evlenme planları yapmaktadır. Ancak ne Christian doğru kızı ister ne de Colette doğru adamla evlenmek üzeredir. Birkaç dakikada sarpa saran olaylar hiç de kolay çözülecek gibi gözükmemektedir.

        Oyunda Abdullah Topal, Aslı Aybars, Cem Karakaya, Ceylan Çete, Çağrı Büyüksayar, Aslı Şahin, Hakan Gümüş, Hüseyin Emre Şen, İrem Erkaya, Neslihan Ayşe Öztürk, Oğuzhan Oğuz rol alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
        #oscar
        #tiyatro
        #OYUN
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