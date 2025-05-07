Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, Galatasaray'a önerildi; sarı-kırmızılılar geri çevirdi
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Galatasaray’da transfer hareketliliği lig bitmeden başladı.
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Gelecek sezon kaleci, orta saha, on numara ve duruma göre santrfor takviyesi yapmayı planlayan sarı-kırmızılılara başka bölgeler için de öneriler geliyor.
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Fenerbahçe’yle olan kontratı sezon sonunda bitecek olan Bright Osayi-Samuel menajerler aracılığıyla Galatasaray’a önerildi.
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Sarı-kırmızılı kulüp ise Osayi-Samuel’le ilgilenmediklerini ifade etti.
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Nijeryalı futbolcunun yıllık 2,7 milyon Euro’luk yıllık ücret talebinin bulunduğu öğrenildi.
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Osayi-Samuel’in önceliğinin İngiltere’ye dönmek olduğu da belirtildi.
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Sağ bek bölgesi için elinde alternatifler bulunan Galatasaray’ın sağ bek planlaması Sacha Boey’un durumuna göre şekillenecek.
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Sarı-kırmızılı kulüp Bayern Münih’te gözden çıkarılan eski futbolcu için şartların oluşmasını bekleyecek.
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Galatasaray Boey’u kadrosuna katabilirse sağ bek bölgesinde bazı isimlerle yollarını ayıracak.
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