Osasuna: 1 - Real Madrid: 1 | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 24. haftasında Real Madrid deplasmanda Osasuna'ya konuk oldu. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.
İspanya La Liga'nın 24. hafta karşılaşmasında Osasuna sahasında lider Real Madrid'i ağırladı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
R. Madrid'in golünü 15. dakikada Kylian Mbappe kaydederken; ev sahibi ekip bu gole 58'de Ante Budimir'le karşılık verdi.
Ayrıca eflatun-beyazlılarda Jude Bellingham, 39. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından 3 maçtır kazanamayan Real Madrid 51 puana yükseldi. 5 maçtır yenilmeyen Osasuna ise 32 puana ulaştı.
Ligin 25. haftasında Real Madrid sahasında Girona'yı ağırlayacak. Osasuna ise deplasmanda Celta Vigo'ya konuk olacak.