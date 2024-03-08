Oruç vücuda yenilenme imkanı veriyor

"TOKLUK HİSSİ İLK 10-15 DAKİKADA OLUŞUR"

Kişilerin iftar sofrasına uzun süreli açlığın etkisiyle kan şekeri düşmesi ve susuzlukla oturabildiğine dikkati çeken Aksan, sözlerini şöyle sürdürdü: "İftarda bir hurma ve bir bardak suyla oruç açılarak susuzluk ve kan şekeri normal düzeye çekilmeli. Ardından bir kase çorba, bir ince dilim tam buğday veya çavdar ekmeği ile menüye devam edilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, tokluk hissi ilk 10-15 dakikada oluşur. Bu nedenle çorbayla oruç açıldıktan sonra bir müddet salata, yoğurt gibi besinlerden alınmasını ve ana yemeğe 10-15 dakika beklenerek geçilmesini öneriyoruz. Yiyeceklerin küçük lokmalar halinde, çok çiğneyerek, yavaş yenilmesi de aşırı besin tüketiminin kontrol altına alınmasını sağlar."