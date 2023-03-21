KİMLERİN ORUÇ TUTMASI ÇOK RİSKLİDİR?
Oruç tutması en riskli olan kalp hastası kişiler şu şekildedir;
Son bir yıl içerisinde kalp krizi geçirmiş olanlar,
Kalp hastalığına bağlı, henüz kontrol altına alınamamış şikayeti olanlar,
Çoklu ilaç kullananlar,
Çoklu ilaç kullanıp, kalp yetmezliği olanlar,
Kontrolsüz hipertansiyon hastaları,
Kalp kapak protezi ya da artmış inme riski nedeniyle kan sulandırıcı ilaç kullananlar.
Bu kişilerin oruç tutması önerilmez. Doktorunuza danışmadan kesinlikle oruç tutmanız tavsiye edilmez.