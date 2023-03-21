KALP HASTALARI ORUÇ TUTARKEN NELERE DİKKAT ETMELİDİR?

İlk olarak eğer bir kalp hastasıysanız, oruç tutabilmek için mutlaka doktorunuzun görüşünü almanız gerekir. Eğer oruç tutuyorsanız, iki temel konuya önem göstermeniz gerekir. İftarda ani yemek yemekten ve çok miktarda yemek yemekten kaçınmalısınız. Sizin için en uygun menü, hafif ve Akdeniz mutfağına bağlı yemek çeşitleri olacaktır. Uzun süren açlığın ardından yağlı yemeklerden uzak durmalı, hızlı yemekten kaçınmalısınız. Kalp hastası olan kişilerin iftarla sahur arasını bölüştürerek azar azar ve sık sık yemesi en uygun yöntemdir.