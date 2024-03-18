9. YUMURTA

Vitamin ve protein açısından zengin olan yumurtaları sahurda tercih ederek gün içinde daha tok hissedebilirsiniz. Ancak haşlanmış ya da poşe yumurta tüketmek daha iyi olabilir. Yağda yapılan yumurta daha çok susamanıza neden olabilir.