Oruç tutanlara altın öneriler: Ramazan süresince beslenme düzeni nasıl olmalıdır?
Ramazan ayı dolayısıyla milyonlarca vatandaş oruç tutmaya başladı. Bu dönemde oruç tutan kişilerin beslenmesine dikkat etmesi normale göre daha büyük bir önem taşıyor. Uzun süre devam eden açlık hissinin dengelenmesi ve vücudun ihtiyaçlarının doğru besinlerle giderilmesi gerekiyor. Sağlık Bakanlığı bu konuda birtakım öneriler sunuyor. İşte, oruç tutanlara altın değerinde beslenme önerileri...
- 1
Ramazan ayının başlamasıyla evlerde sahur ve iftar telaşı baş gösterdi. Bu sürede oruç tutan kişiler, uzun saatler boyunca aç kalıyor; vücudun normal dengesinin dışında olan bu süreci en iyi şekilde yönetmek için Sağlık Bakanlığı bir öneri listesi hazırladı. İşte, Sağlık Bakanlığı'ndan oruç tutan kişilere özel öneriler...
- 2
YEMEK PİŞİRME YÖNTEMİNE DİKKAT
Yemekleri pişirme yöntemlerinin de önemli olduğunu unutmayın. Özellikle ızgara, haşlama, fırında, buğulama gibi sağlıklı yöntemlerle hazırlanan yemekleri tercih edin. Kavrulmuş, kızartılmış ve tütsülenmiş yemeklerden uzak durulması önemlidir.
- 3
SÜTLÜ TATLILAR TERCİH EDİLEBİLİR
İftarda aşırı şerbetli, yağlı tatlılar yerine; sütlü tatlılar (sütlaç, güllaç, muhallebi vb.) veya meyve tatlıları tercih edin.
Mümkün olduğunca iftar ve sahurda badem, ceviz vb tüketmeye özen gösterin.
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- 4
YÜRÜYÜŞ VE SIVI TÜKETİMİ KİLİT NOKTASI
İftardan 1-2 saat sonra kısa mesafeli yürüyüşler yapmak sindirime yardımcı olacaktır. Aryıca, beslenme düzenindeki değişikliklere bağlı olarak oluşabilecek kabızlığı önlemek için de sıvı tüketiminize dikkat edin.
- 5
İFTARDA YEME SIRASINI DOĞRU AYARLAYIN
İftara peynir, domates, zeytin gibi kahvaltılıklar veya çorba gibi hafif yemeklerle başlayıp 10-15 dakika sonra az yağlı et yemeği, sebze yemeği veya salatayla devam edebilirsiniz. Hem enerji veren hem de kan şekerini hızlı bir şekilde yükselten besinler beyaz ekmek, pirinç pilavı, kızarmış patates gibi yiyecekler yerine bulgur pilavı, kepekli ekmek veya kepekli makarna vb. tercih edin.
- 6
SU TÜKETİMİNE ÖNEM VERİN
Susama hissi duymasanız bile iftar ve sahur arasında sık sık su için. Suya ek olarak kafein içeren içecekler yerine de süt, ayran, sade soda, taze sıkılmış meyve-sebze suları, ıhlamur ve kuşburnu gibi bitki çayları tercih edebilirsiniz.
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- 7
LİF ORANI YÜKSEK BESİNLER TERCİH EDİLMELİDİR
Yemeklerde lif oranı yüksek yiyecekler (kuru baklagiller -kuru fasulye, mercimek, nohut-, kepekli tahıllar ve tam buğday ekmeği, sebzeler ve salata) tercih edilmelidir. Taze ve kuru meyveler, hoşaf ve kompostolar, hurma, ceviz, badem vb gibi kuru yemişler tüketilmelidir.
- 8
YETERLİ VE YAVAŞ YEMEK YİYİN
Oruç tutarken yeterli ve dengeli beslenmeye özen gösterin. Tek seferde büyük porsiyonlar yerine, iftardan sonra aralıklı ve her seferinde küçük porsiyonlar şeklinde beslenin. Yemeklerinizi hızlı yemekten kaçının, yavaş yavaş ve iyice çiğneyerek tüketin.